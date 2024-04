Вулканът Руанг в Индонезия изригна отново, обявиха най-висока степен на тревога

В улканът Руанг в източната част на Индонезия изригна отново в понеделник вечер, озарявайки небето и изхвърляйки лава, което накара властите да повишат степента на тревога и да затворят околните летища, предаде Ройтерс.

Indonesia's Ruang Volcano Eruption



• Ruang volcano in Indonesia emitted "explosive" lava streams and lightning flashes.



• Authorities raised warning level and shut down neighboring airport.



• Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation (PVMBG) elevated warning… pic.twitter.com/a6sUOWRzF0 — thehardnewsdaily (@TheHardNewsD) April 30, 2024

Националният Център по вулканология и справяне с последиците от геологически опасности и издаде най-висока степен на предупреждение след изригването. Местните жители са призовани да не приближават вулкана.

Спешните служби публикуваха видеоматериали, в които се виждат мълнии над кратера, червени облаци лава и скали, изхвърляни от въздуха и падащи около острова.

Жителите в радиус от шест километра са призовани незабавно да се евакуират, като са предупредени за по-нататъшни „експлозивни изригвания“.

Indonesia's Mount Ruang volcano erupted for the second time in two weeks on Tuesday, 🌋🌋🌋🌋 #BREAKING pic.twitter.com/9Wodoxf7wY — Vega (@Vega12991453) April 30, 2024

Изригването съвпада със засилване на сеизмичната активност около вулкана. По-рано този месец изригванията на Руанг накараха стотици души да се евакуират, а летището на областния център Манадо да затвори врати. Някои околни домове бяха повредени.

Властите сега отново затвориха летището в Манадо, позовавайки се на възможното разпространение на вулканична пепел.

Big Breaking News 🚨 : Indonesia 🇮🇩shuts down international airport, evacuates people after Mount Ruang erupts again.



Mount Ruang volcano in Indonesia erupted multiple times, prompting evacuations and the closure of Sam Ratulangi International Airport due to volcanic ash. 1/2 pic.twitter.com/4mfOrp7eve — Sarcastic Mock (@SarcasticMock) April 30, 2024

Остров Руанг, който е на около 100 км от Манадо, е дом на повече от 800 жители, повечето от които бяха евакуирани след последните изригвания.

Индонезия се намира в т.нар. Тихоокеански огнен пръстен, зона с висока сеизмична активност, където се срещат множество тектонични плочи.

