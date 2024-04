След изригването на мощен вулкан: Как ще се отрази на времето и климата

К огато миналата седмица вулканът Руанг в Индонезия изригна експлозивно няколко пъти, вулканичните газове бяха изхвърлени толкова високо, че достигнаха втория слой на атмосферата, на десетки хиляди метри над земята.

Изригванията на Руанг изхвърлиха огромен пепелен шлейф и изпратиха вулканични газове на повече от 20 километра във въздуха, според сателитни оценки или с 8 километра по-високо, отколкото обикновено лети пътнически самолет.

Потенциалните последици от изригването за времето и климата на Земята започват да се очертават, още докато опасността от нови изригвания и евакуацията на хората в района продължават.

Възможно е вулканите да окажат краткосрочно въздействие върху климата - включително глобално охлаждане - поради газовете, които изхвърлят високо в горните слоеве на атмосферата. Но влиянието на вулкана Руанг върху климата вероятно ще бъде минимално, смята Грег Хюи, декан на Факултета за земни и атмосферни науки към Техническия университет на Джорджия.

А ежедневните метеорологични условия в близост до планината Руанг - като температура, облаци и дъжд - вероятно няма да бъдат повлияни от вулкана за дълго, казва Хюи пред CNN.

Планината Руанг, 725-метров стратовулкан на едноименния остров в индонезийската провинция Северно Сулавеси, е изригнал поне седем пъти от вторник вечерта насам, съобщиха от Агенцията по вулканология на страната. Според вулканолозите стратовулканите могат да предизвикат експлозивни изригвания, тъй като конусовидната им форма позволява натрупването на газ.

От НАСА посочват, че вулканичната пепел обикновено представлява смес от раздробени твърди частици - скали, минерали и стъкло - и газове, като водни пари, въглероден диоксид и серен диоксид.

Раздробените твърди частици генерират много статично електричество в пепелните шлейфове, тъй като се удрят една в друга, което води до интензивни светлинни прояви, пояснява Хюи.

„Самата пепел е с кратък живот в атмосферата, защото е тежка, голяма и има тенденция да се пада бързо“, казва Хюи пред CNN.

По думите му именно газовете са в състояние да достигнат много по-високо в атмосферата.

Пепелта в долните атмосферни слоеве влошава качеството на въздуха и предизвиква временно охлаждане, тъй като блокира слънчевата светлина. След като активното изригване спре, пепелта започва да пада.

