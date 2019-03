Д ържавният глава на Сърбия Александър Вучич напусна сградата на президентството в Белград, предава електронната медия B92, като пояснява, че той се е качил на служебния си автомобил.

Същевременно демонстрантите се отправиха към полицейския участък на булевард "Деспот Стефан", за да поискат освобождаването на задържан за нахлуването в сградата на РТС мъж. Снощи демонстранти нахлуха в сградата на държавната телевизия. Те поискаха президентът Александър Вучич да спре контрола си над медиите.

Случаят от снощи доведе до днешното напрежение в страната и поисканите оставки.

Днес протестиращи обкръжиха президентството в Белград и блокираха всички входове на сградата.

Те увериха, че няма да допуснат Вучич да я напусне и издигнаха искания за оставката му, както и на премира Анна Бърнабич и председателя на парламента Мая Гойкович.

Същевременно в една от социалните мрежи Вучич сподели снимка, на която се вижда как играе шах с вътрешния министър Небойша Стефанович в президентството.

Сръбският президент увери, че "няма да си тръгне от никое място, което е окупирано".

ВИЖТЕ СНИМКИ ТУК

Преди това

Демонстрантите в Белград направиха жива верига около сградата на президентството,

за да попречат на президента Александър Вучич да излезе от нея, съобщава вестник "Данас". По думите на лидера на движението Двери Бошко Обрадович те правят "обръч около Вучич".

Протестът против управляващите пред сградата продължава. Около нея стоят представители на специалните части. По данни на "Данас" има спорадични сблъсъци между екипираната за разпръсване на демонстрации полиция с граждани. Репортер на вестника съобщава и за използване на лютив спрей срещу демонстранти в близост до сградата.

Една по организаторките на протеста "Един от пет милиона" Йелена Анасонович призова гражданите да не допуснат Вучич да излезе от сградата. Тя съобщи, че полицията е задържала един младеж, ученик, в дома му и че не е известна причината за това.

Председателят на партия Левица Борко Стефанович призова гражданите да стоят пред президентството като "жива верига на свободата" и да не пуснат Вучич да излезе.

Лидерите на опозиционния Съюз за Сърбия призоваха събралото се множество към мирна и ненасилствена форма на борба.

Демонстрантите успяха да пробият полицейската блокада и да докарат блокирания от полицията камион с озвучаване пред сградата на президентството. Борко Стефанович съобщи, че в този сблъсък полицията прибягнала към насилие над депутата Бошко Обрадович, лидер на Двери.

Полицейският синдикат на Сърбия призова полицаите да откажат да се разправят физически с демонстрантите, съобщава още "Данас".

След кратка блокада, на журналистите, отразили пресконференцията на президента Вучич, бе дадена възможност да напуснат сградата.

Лидерът на Народна партия Вук Йеремич заяви, че демонстрантите няма да се разотидат докато президентът Вучич не се обърне към тях. "Очакваме президентът да дойде да разговаря с гражданите", каза той.

По-рано на пресконференцията Вучич заяви, че е готов да разговаря с всички, но не и с Джилас и Йеремич.

Какво отговори Вучич по-рано днес преди да напусне президентството

Няма да допуснем насилие, онези, които нарушават закона, ще отговарят, заяви президентът на Сърбия Александър Вучич в обръщението си към народа, съобщават сръбските агенции.

По повод нахлуването снощи на демонстранти в сградата на държавната телевизия РТС и протеста, който протича в момента пред сградата на президентството, докато той говори, Вучич каза, че Сърбия разрешава протести докато не се стигне до насилие.

RFE/RL: Serbia’s Vucic to address nation after opposition storming of state TV https://t.co/s6Y2IMGsAv pic.twitter.com/cIDBOseb8K

Никой никога в такива условия не е давал пресконференция, каза Вучич и добави, че е искал да покаже, че "не бива да има страх от хулигани, побойници и фашисти като Бошко Обрадович и олигарси като Драган Джилас и Вук Йеремич".

"Те мислеха, че няма да посмея да дойда тук. Не се страхувам. Мога да изгубя само живота си. Ще продължа да се боря за Сърбия, няма нищо по-важно от това", каза той.

Вучич подчерта, че е получил информация, че сърби в Косово се събират и искат да дойдат в Белград да го защитят, но той им казва, че това не е необходимо.

Anti-govt protesters sing the national anthem of Serbia during their demonstration outside the Presidency building, where they’re making a human chain around the premises.#1od5miliona pic.twitter.com/dDvCQOJEcS