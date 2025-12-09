Делян Пеевски: Дадохме урок по демокрация и любов към България

Д нес дадохме урок по демокрация и любов към България, каза лидерът на „ДПС-Ново начало“ (ДПС-НН) Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на формацията. Днес казахме „НЕ на омразата!”, “ДА на демокрацията“, каза още Пеевски.

„Цяла България видя колко сме позитивни. Цяла България видя колко сме единни. И затова от сърце благодаря на всеки един от вас“, допълни лидерът на ДПС-НН.

Благодаря на нашите членове, избиратели и симпатизанти – за силата и за достойното поведение, с което още веднъж показахме защо ДПС е най-отговорната и най-стабилната политическа сила в страната, пише още в съобщението. „Благодаря ви за мъдростта, за силата, за куража да защитим демокрацията така, както само ДПС умее – спокойно, категорично, с достойнство. Днес нашето поведение даде урок на всички – урок по демокрация и любов към България“, каза Пеевски.

По-рано през деня от „ДПС-Ново начало“ организираха митинги в страната под мотото „НЕ на омразата”.

Вижте повече в нашата галерия :

[gallery]17021[/gallery]