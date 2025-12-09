Свят

Делян Пеевски: Дадохме урок по демокрация и любов към България

Цяла България видя колко сме позитивни, допълни лидерът на ДПС-НН

9 декември 2025, 22:35
Делян Пеевски: Дадохме урок по демокрация и любов към България
Източник: БТА

Д нес дадохме урок по демокрация и любов към България, каза лидерът на „ДПС-Ново начало“ (ДПС-НН) Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на формацията. Днес казахме „НЕ на омразата!”, “ДА на демокрацията“, каза още Пеевски.

„Цяла България видя колко сме позитивни. Цяла България видя колко сме единни. И затова от сърце благодаря на всеки един от вас“, допълни лидерът на ДПС-НН.

"Асен Василев - Вие сте криза": Контрапротести в подкрепа на кабинета "Желязков"

Благодаря на нашите членове, избиратели и симпатизанти – за силата и за достойното поведение, с което още веднъж показахме защо ДПС е най-отговорната и най-стабилната политическа сила в страната, пише още в съобщението. „Благодаря ви за мъдростта, за силата, за куража да защитим демокрацията така, както само ДПС умее – спокойно, категорично, с достойнство. Днес нашето поведение даде урок на всички – урок по демокрация и любов към България“, каза Пеевски.

По-рано през деня от „ДПС-Ново начало“ организираха митинги в страната под мотото „НЕ на омразата”.

Вижте повече в нашата галерия

[gallery]17021[/gallery]

Източник: БТА, Петра Куртева    
Делян Пеевски ДПС-Ново начало Демокрация Любов към България Не на омразата Политическа сила Единство Стабилност Митинги Симпатизанти
Последвайте ни

По темата

Румен Радев намекна за политически проект: Ще го обявя, когато най-малко очаквате

Румен Радев намекна за политически проект: Ще го обявя, когато най-малко очаквате

Шон Дъфи и Робърт Кенеди-младши в неочаквано състезание по набирания на летище

Шон Дъфи и Робърт Кенеди-младши в неочаквано състезание по набирания на летище "Рейгън"

Млад мъж засне как се вози на покрива на автобус в София

Млад мъж засне как се вози на покрива на автобус в София

GHB: От еуфория до зависимост и смърт - всичко, което трябва да знаем за опасния наркотик

GHB: От еуфория до зависимост и смърт - всичко, което трябва да знаем за опасния наркотик

Маникюр, фризьор и евро: Ще се бръкнем ли с центове повече

Маникюр, фризьор и евро: Ще се бръкнем ли с центове повече

pariteni.bg
Защо котките се бият

Защо котките се бият

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 3 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 3 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 3 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 3 дни

Виц на деня

Моята диета е проста: Ям само в моменти на стрес. За съжаление… все съм стресирана.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Руски атаки в Киев - част от столицата е без електричество

Руски атаки в Киев - част от столицата е без електричество

Свят Преди 1 час

Русия рязко увеличи както броя, така и интензивността на атаките си срещу украинската газова и енергийна инфраструктура

Мелони прие Зеленски в Рим

Мелони прие Зеленски в Рим

Свят Преди 3 часа

Това е трета среща на Зеленски и Мелони в Рим от началото на годината

Каква е организацията на полицията за протестите срещу кабинета "Желязков"

Каква е организацията на полицията за протестите срещу кабинета "Желязков"

България Преди 4 часа

Предвидени са 19 контролно-пропускателни пункта, каза главен инспектор Иван Георгиев от СДВР

<p>&quot;Асен Василев - Вие сте криза&quot;: Контрапротести в подкрепа на кабинета &quot;Желязков&quot; (ОБЗОР)</p>

"Асен Василев - Вие сте криза": Контрапротести в подкрепа на кабинета "Желязков"

България Преди 4 часа

Те се провеждат в повече от 20 града в страната

<p>Тръмп:&nbsp;Русия &quot;има предимство&quot; и &quot;винаги го е имала&quot;</p>

Тръмп: Украйна загуби много територия и трябва да произведе избори

Свят Преди 4 часа

Американският президент отново разкритикува Зеленски, че не е прочел американския мирен план за Украйна

ЕС настоява: Русия трябва да понесе пълна отговорност за Украйна

ЕС настоява: Русия трябва да понесе пълна отговорност за Украйна

Свят Преди 4 часа

Така е справедливо за Украйна и украинците, заяви еврокомисарят по правосъдието

Забрана за употреба на социални мрежи влезе в сила в Австралия

Забрана за употреба на социални мрежи влезе в сила в Австралия

Свят Преди 4 часа

Десет от най-големите платформи получиха нареждане да блокират достъпа за деца, като в противен случай ще бъдат глобени с до 49,5 милиона австралийски долара

<p>Вовчанск: Вече не обсъждаме кой контролира града, а какво е останало от него</p>

Интензивните сражения във Вовчанск продължават

Свят Преди 5 часа

Въпреки продължаващите боеве, Трегубов заяви, че към момента няма индикации, че Русия подготвя по-мащабна офанзива по северната граница

Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината

Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината

Любопитно Преди 5 часа

Радикално ново лечение изчиства болестта при 64% от пациентите с нелечим рак

Радикално ново лечение изчиства болестта при 64% от пациентите с нелечим рак

Свят Преди 5 часа

Някои от ранните участници в изпитването все още са без рак три години по-късно

<p>&quot;Нескопосан опит&quot;: Остра атака на Василев към кабинета</p>

Асен Василев: Философията на предложения ни нов проектобюджет е абсолютно същата като на този, който беше оттеглен

България Преди 5 часа

Данъци нагоре, пари за образование надолу, коментира той

<p>Ангелов: Осигурени са средства за увеличение на заплатите на медицинските сестри</p>

Костадин Ангелов: Осигурени са средства за увеличение на заплатите на медицинските сестри

Свят Преди 5 часа

Той цитира данни от регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, според който у нас работят близо 30 000 медицински сестри

<p>Номиниран за &quot;Грами&quot; музикант&nbsp;е убит от шофьор с над 100 ареста</p>

Номиниран за "Грами" музикант Родерик Маклеод е убит от шофьор с над 100 ареста

Свят Преди 5 часа

Смъртоносният инцидент е станал в Хопкинтън около 7:20 часа в събота, когато Шанън Годбо, отклонила се от своята лента, ударила няколко обекта, включително два телефонни стълба, преди да блъсне 70-годишния Родерик Маклеод, който вървял по банкета на пътя, съобщиха от полицията в Хопкинтън

<p>Йотова: Трябва да опазим гражданския мир в страната</p>

Вицепрезидентът Йотова: Трябва да опазим гражданския мир в страната

България Преди 6 часа

Контрапротестите са партийни, каза тя

Българската гайда влезе официално в списъка на ЮНЕСКО

Българската гайда влезе официално в списъка на ЮНЕСКО

България Преди 6 часа

Гайдата и гайдарското свирене вече са официално признати за част от световното нематериално културно наследство, след като ЮНЕСКО обяви включването им в своя представителен списък по време на 20-ата сесия на комитета си в Делхи

БЛС настоява за изменения в проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г.

БЛС настоява за изменения в проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г.

Свят Преди 6 часа

БЛС настоява средства в размер на 2,566 милиона евро да бъдат прехвърлени към плащанията за медицински изделия в болничната помощ

Всичко от днес

От мрежата

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg
1

Стотици Дядоколедовци бягат в Германия

sinoptik.bg
1

Ще се сблъскат ли Млечният път и Андромеда

sinoptik.bg

Яна Титова обяви премиерата на "Брънч за начинаещи"

Edna.bg

Ексклузивно: Памела Андерсън разкри заедно ли са още с Лиъм Нийсън

Edna.bg

Бижуто на Байерн с впечатляващо постижение в Шампионска лига

Gong.bg

Шеф в Байерн: Салах? Имаме изключителен талант като Ленарт Карл

Gong.bg

Масови проверки по пунктовете за годишни технически прегледи

Nova.bg

Зрелищни кадри от спасителната акция на танкера „Кайрос”

Nova.bg