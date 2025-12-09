Зеленски: Винаги съм готов за избори

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски, който днес е на посещение в Италия и Ватикана, заяви пред две италиански издания, че винаги е готов на избори, предаде АНСА.

Зеленски: Готов съм да се оттегля от поста си, ако това означава мир за Украйна

Това изказване той направи пред „Месаджеро“ и „Република“ в отговор на упреците от страна на Тръмп, че той използва войната, за да избегне произвеждането на избори в Украйна.

Volodymyr Zelensky responded to the call of Donald Trump to hold elections in the country with the words: "I am always ready," pic.twitter.com/S8QRyD3ETA — -- GEROMAN -- time will tell - 👀 -- (@GeromanAT) December 9, 2025

В същото интервю Зеленски беше попитан и дали вярва на италианския премиер Джорджа Мелони, когато става дума за преговорите относно прекратяването на войната в Украйна. Зеленски отвърна утвърдително на този въпрос.

По темата за Украйна Мелони вече изрази подкрепа за плана в 28 точни, представен от президента на САЩ Доналд Тръмп неотдавна.