Шон Дъфи и Робърт Кенеди-младши в неочаквано състезание по набирания на летище "Рейгън"

М инистърът на транспорта в кабинета на Доналд Тръмп Шон Дъфи демонстрира виждането си за по-здравословни и удобни американски летища, като се включи в импровизирано състезание по набирания с Робърт Ф. Кенеди-младши. Двамата представиха инициативата "Make Travel Family Friendly Again" на стойност 1 милиард долара на летище "Рейгън" във Вирджиния, пише Daily Mail .

Дъфи очерта идеи как средствата могат да подобрят пътническия комфорт:

"Искам да разширим детските кътове, да създадем повече пространства за кърмещи майки. И може би малка зона за упражнения, където хората да раздвижат кръвта си с няколко набирания. Не говорим за цяла фитнес зала", поясни той.

Той подчерта, че идеята не е пътниците да се изморяват прекалено преди полет:

"Не искам да сте плувнали в пот, когато се качвате на самолета. Но няколко набирания са нещо положително."

RFK Jr. and Secretary Sean Duffy want to overhaul airport food because millions of travelers are being fed junk every day.



“There’s 3 million Americans a day who go through airports and it’s not a healthy experience for them.”



“Over the past 30 years, I have flown probably an… pic.twitter.com/AyQmzJYhjj — MAHA Action (@MAHA_Action) December 8, 2025

Кенеди, който ръководи Министерството на здравеопазването и социалните услуги, подкрепи концепцията, като отбеляза колко нездравословна може да бъде храната на летищата:

"Това е мястото, където здравословните диети умрат", заяви той. "Често храната тук те оставя по-зле, отколкото преди да я изядеш."

Като алтернатива двамата предложиха инсталирането на автомати Farmer’s Fridge, а на събитието се присъедини и изпълнителният директор на компанията.

В демонстративен момент Дъфи и Кенеди свалиха саката и вратовръзките си и се хванаха за лоста.

Кенеди успя да направи 20 набирания, втори след фитнес експерта д-р Пол Саладино с 21.

Дъфи направи 10, като остана зад Кенеди, Саладино и собствената си дъщеря, която постигна 13.

Миналия месец Дъфи призова американците да се обличат по-спретнато по време на полет, като упрекна "чехлите и пижамите" в самолета. На летище "Нюарк Либърти" той заяви, че подобни правила могат да върнат "учтивостта" във въздушните пътувания.

"Наричам това "обличане с уважение". Дори чифт дънки и прилична риза, това насърчава по-доброто поведение", каза той.

"Нека не сваляме обувките си и да не поставяме краката си върху седалката пред нас. Това е въпрос на уважение към страната ни."

Дъфи призова и за по-добро отношение към пилотите и кабинния екипаж, особено в натоварения празничен сезон:

"Може би трябва по-често да казваме "моля" и "благодаря".

Според него агресивното поведение на летищата и в самолетите се е увеличило през последните години.

"Връщането на учтивостта ще направи пътуването по-приятно за всички", подчерта той.