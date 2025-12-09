Свят

Шон Дъфи и Робърт Кенеди-младши в неочаквано състезание по набирания на летище "Рейгън"

Двамата представиха план за летища за 1 млрд. долара с фитнес зони и по-здравословна храна

9 декември 2025, 21:18
Шон Дъфи и Робърт Кенеди-младши в неочаквано състезание по набирания на летище "Рейгън"
Източник: gettyimages

М инистърът на транспорта в кабинета на Доналд Тръмп Шон Дъфи демонстрира виждането си за по-здравословни и удобни американски летища, като се включи в импровизирано състезание по набирания с Робърт Ф. Кенеди-младши. Двамата представиха инициативата "Make Travel Family Friendly Again" на стойност 1 милиард долара на летище "Рейгън" във Вирджиния, пише Daily Mail.

Дъфи очерта идеи как средствата могат да подобрят пътническия комфорт:

"Искам да разширим детските кътове, да създадем повече пространства за кърмещи майки. И може би малка зона за упражнения, където хората да раздвижат кръвта си с няколко набирания. Не говорим за цяла фитнес зала", поясни той.

Той подчерта, че идеята не е пътниците да се изморяват прекалено преди полет:

"Не искам да сте плувнали в пот, когато се качвате на самолета. Но няколко набирания са нещо положително."

Кенеди, който ръководи Министерството на здравеопазването и социалните услуги, подкрепи концепцията, като отбеляза колко нездравословна може да бъде храната на летищата:

"Това е мястото, където здравословните диети умрат", заяви той. "Често храната тук те оставя по-зле, отколкото преди да я изядеш."

Като алтернатива двамата предложиха инсталирането на автомати Farmer’s Fridge, а на събитието се присъедини и изпълнителният директор на компанията.

В демонстративен момент Дъфи и Кенеди свалиха саката и вратовръзките си и се хванаха за лоста.

Кенеди успя да направи 20 набирания, втори след фитнес експерта д-р Пол Саладино с 21.

Дъфи направи 10, като остана зад Кенеди, Саладино и собствената си дъщеря, която постигна 13.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Миналия месец Дъфи призова американците да се обличат по-спретнато по време на полет, като упрекна "чехлите и пижамите" в самолета. На летище "Нюарк Либърти" той заяви, че подобни правила могат да върнат "учтивостта" във въздушните пътувания.

"Наричам това "обличане с уважение". Дори чифт дънки и прилична риза, това насърчава по-доброто поведение", каза той.

"Нека не сваляме обувките си и да не поставяме краката си върху седалката пред нас. Това е въпрос на уважение към страната ни."

Дъфи призова и за по-добро отношение към пилотите и кабинния екипаж, особено в натоварения празничен сезон:

"Може би трябва по-често да казваме "моля" и "благодаря".

Според него агресивното поведение на летищата и в самолетите се е увеличило през последните години.

"Връщането на учтивостта ще направи пътуването по-приятно за всички", подчерта той.

Източник: Daily Mail    
Мелони прие Зеленски в Рим

Мелони прие Зеленски в Рим

Свят Преди 1 час

Това е трета среща на Зеленски и Мелони в Рим от началото на годината

<p>Радев: Новият проектобюджет за 2026 година е на отложената измама</p>

Румен Радев: Новият проектобюджет за 2026 година е на отложената измама

България Преди 1 час

Българите не вярват, че този бюджет ще се харчи в техен интерес, коментира Радев

ЕС настоява: Русия трябва да понесе пълна отговорност за Украйна

ЕС настоява: Русия трябва да понесе пълна отговорност за Украйна

Свят Преди 3 часа

Така е справедливо за Украйна и украинците, заяви еврокомисарят по правосъдието

Забрана за употреба на социални мрежи влезе в сила в Австралия

Забрана за употреба на социални мрежи влезе в сила в Австралия

Свят Преди 3 часа

Десет от най-големите платформи получиха нареждане да блокират достъпа за деца, като в противен случай ще бъдат глобени с до 49,5 милиона австралийски долара

<p>Вовчанск: Вече не обсъждаме кой контролира града, а какво е останало от него</p>

Интензивните сражения във Вовчанск продължават

Свят Преди 3 часа

Въпреки продължаващите боеве, Трегубов заяви, че към момента няма индикации, че Русия подготвя по-мащабна офанзива по северната граница

Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината

Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината

Любопитно Преди 4 часа

Радикално ново лечение изчиства болестта при 64% от пациентите с нелечим рак

Радикално ново лечение изчиства болестта при 64% от пациентите с нелечим рак

Свят Преди 4 часа

Някои от ранните участници в изпитването все още са без рак три години по-късно

<p>&quot;Нескопосан опит&quot;: Остра атака на Василев към кабинета</p>

Асен Василев: Философията на предложения ни нов проектобюджет е абсолютно същата като на този, който беше оттеглен

България Преди 4 часа

Данъци нагоре, пари за образование надолу, коментира той

<p>Ангелов: Осигурени са средства за увеличение на заплатите на медицинските сестри</p>

Костадин Ангелов: Осигурени са средства за увеличение на заплатите на медицинските сестри

Свят Преди 4 часа

Той цитира данни от регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, според който у нас работят близо 30 000 медицински сестри

<p>Номиниран за &quot;Грами&quot; музикант&nbsp;е убит от шофьор с над 100 ареста</p>

Номиниран за "Грами" музикант Родерик Маклеод е убит от шофьор с над 100 ареста

Свят Преди 4 часа

Смъртоносният инцидент е станал в Хопкинтън около 7:20 часа в събота, когато Шанън Годбо, отклонила се от своята лента, ударила няколко обекта, включително два телефонни стълба, преди да блъсне 70-годишния Родерик Маклеод, който вървял по банкета на пътя, съобщиха от полицията в Хопкинтън

<p>Йотова: Трябва да опазим гражданския мир в страната</p>

Вицепрезидентът Йотова: Трябва да опазим гражданския мир в страната

България Преди 4 часа

Контрапротестите са партийни, каза тя

Българската гайда влезе официално в списъка на ЮНЕСКО

Българската гайда влезе официално в списъка на ЮНЕСКО

България Преди 4 часа

Гайдата и гайдарското свирене вече са официално признати за част от световното нематериално културно наследство, след като ЮНЕСКО обяви включването им в своя представителен списък по време на 20-ата сесия на комитета си в Делхи

БЛС настоява за изменения в проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г.

БЛС настоява за изменения в проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г.

Свят Преди 4 часа

БЛС настоява средства в размер на 2,566 милиона евро да бъдат прехвърлени към плащанията за медицински изделия в болничната помощ

<p>&quot;Хамас&quot;: Втората фаза от примирието в Газа не може да започне</p>

"Хамас": Втората фаза от примирието в Газа не може да започне, защото Израел нарушава договореностите

Свят Преди 5 часа

Израел и "Хамас" подписаха споразумение за спиране на боевете в Газа с посредничеството на САЩ на 10 октомври

Пет врати, които светът не смее да отвори – и тайните, които шепнат зад тях

Пет врати, които светът не смее да отвори – и тайните, които шепнат зад тях

Любопитно Преди 5 часа

Пет мистични врати по света остават завинаги заключени – от тайните архиви на Ватикана до запечатаните подземия на Тадж Махал, забранената врата на Сфинкса, легендарната ледена порта на имението Химуро и свещената Врата В в храма Падманабхасвами

На първо четене: Законопроектът за Бюджет 2026 е приет от ресорната комисия в НС

На първо четене: Законопроектът за Бюджет 2026 е приет от ресорната комисия в НС

България Преди 5 часа

Проектът на бюджет бе представен от министъра на финансите Теменужка Петкова

