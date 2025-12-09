Румен Радев намекна за политически проект: Ще го обявя, когато най-малко очаквате

Асен Василев: Философията на предложения ни нов проектобюджет е абсолютно същата като на този, който беше оттеглен

„Управляващите изобретиха нов жанр: протест в подкрепа на властта. Навремето на това му викаха манифестация. Това не може да скрие очевидното и то е, че недоволството е масово“. Това заяви президентът Румен Радев в отговор на журналистически въпрос за протестите в защита на властта, които се провеждат днес. По думите на държавния глава българите са възмутени от арогантността, високомерието и провокациите, които се устройват от олигарси, за да бъде дискредитиран протестът на свободните хора.

„В момента службите и специализираните структури на МВР са впрегнати от същите тези олигарси срещу техните политически опоненти. Предупреждавам, че това е груба злоупотреба с власт и за нея ще се търси отговорност“, посочи още Румен Радев и призова служителите на реда да не петнят честта на пагона. „Както и да не жертват своето професионално развитие в името на хора, които утре ще ги зарежат и ще избягат със своите частни самолети“, каза още държавният глава.

Радев: Властта наказва гражданите за бедността им

Президентът посочи, че в момента тези олигарси консумират цялата власт в държавата и правят опити за етническо разделение, но подчерта, че който дели българите на етнос или на поколение работи за своите партийни интереси, но не и за България. „България не им е бащиния. Тя е на всички българи, на млади и стари. Площадът не е място за разделение, а за единение“, подчерта Румен Радев.

Президентът призова и за спазване на закона по време на протестите срещу сегашното управление. „Да не забравяме за какво сме се събрали, а това е вярата, че България на закона е възможна и заедно сме по-силни от мафията“, каза още държавният глава.

Радев: На площадите днес е българският народ, решен да си върне държавата

Помолен да коментира промените в законопроекта за държавния бюджет, Румен Радев посочи, че ако е определил стария му вариант като „бюджет на измамата“, то сегашният може да бъде наречен „бюджет на отложената измама“. „Цялото натоварване на бизнеса и гражданите е отложено и ще се случи пак от следващата 2027 година“, заяви президентът. Държавният глава допълни, че една от причините за голямото обществено недоволство в момента е, че както и да изглеждат цифрите, българите не вярват, че бюджетът ще се харчи в техен интерес.

В отговор на въпрос дали възнамерява да обяви скоро свой политически проект, Румен Радев отговори: „Ще го направя, когато най-малко го очаквате.“