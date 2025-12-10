Кога имате право на допълнителен платен отпуск извън годишния

И ма няколко случая, при които имаме право на платен годишен отпуск, който няма нищо общо с полагащия ни се по трудов договор.

Експертите по трудово право, цитирани от Агенция „Фокус“, обясняват законовото право на допълнителни дни на платен отпуск, позовавайки се на чл. 157 от КТ. В него е регламентирано правото на работниците/служителите на отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения и те са:

при встъпване в брак - 2 работни дни;

при кръводаряване – за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него;

при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия – 2 работни дни;

когато е призован в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице;

за участие в заседания като член на представителен държавен орган или съдебен заседател;

за участие в заседания на специален орган за преговори, европейски работнически съвет или представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество;

когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение – по 1 час дневно за дните на предизвестието. От това право не може да се ползва работник или служител, който работи 7 или по-малко часове;

за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия.

Работодателят е длъжен да освобождава от работа бременна работничка или служителка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време.

За това време на бременната работничка или служителка, както и на работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, се изплаща възнаграждение от работодателя в размера по чл. 177.