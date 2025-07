Прощалният поклон на Ози Озбърн: Последната публикация, последният концерт и вечният Принц на мрака

П оследната публикация на Ози Озбърн в Instagram преди смъртта му беше трогателна почит към последния концерт на Black Sabbath

Във вторник, малко преди новината за кончината му да обиколи света, последната публикация на Ози Озбърн в Instagram се оказа емоционална препратка към последното шоу на групата, с която започна всичко – Black Sabbath.

В неделя, легендарният фронтмен публикува снимка на плакат, закачен на вратата на съблекалнята му от последния концерт на групата, провел се по-рано този месец.

На снимката се виждат самият Озбърн, Тони Айоми, Бил Уорд и Гийзър Бътлър – четиримата оригинални членове на Black Sabbath, с надпис: „Обратно към началото“.

Рок иконата не беше добавил текст към публикацията.

Озбърн почина във вторник на 76-годишна възраст. В изявление пред Page Six, съпругата му Шарън Озбърн и четирите им деца – Луис (50 г.), Ейми (41 г.), Кели (40 г.) и Джак (39 г.) – потвърдиха тъжната новина.

„С по-голяма тъга, отколкото думите могат да изразят, трябва да съобщим, че нашият любим Ози Озбърн почина тази сутрин“, се казва в изявлението. Той беше със семейството си и заобиколен от любов. Молим всички да уважават личния ни живот в този момент.“

Семейството не разкри допълнителни подробности около причината за смъртта.

Смъртта на Озбърн настъпи малко повече от две седмици след прощалния му концерт с Black Sabbath в родния му град Бирмингам – мястото, където групата се формира в края на 60-те години.

На 5 юли музикантите от „Paranoid“ се качиха на сцената на стадион „Вила Парк“ по време на десетчасов музикален маратон, с участието на Metallica, Guns N' Roses, Джак Блек и други. Водещ на събитието беше звездата от „Аквамен“ Джейсън Момоа.

През февруари Озбърн обяви, че това ще бъде последното му появяване на сцена с Black Sabbath поради прогресиращите му здравословни проблеми.

Още през 2020 г. певецът разкри, че страда от болестта на Паркинсон. Три години по-късно прекрати концертната си дейност след тежка операция на гръбначния стълб през 2022 г. През ноември 2023 г. сподели, че му остават „не повече от 10 години живот“, тъй като е останал „почти инвалидизиран“ след интервенцията.

По-рано този месец дъщеря му Кели опроверга слуховете, че баща ѝ „умира“, като заяви:

„Да, той има Паркинсон, и да, подвижността му вече не е същата, но не умира. Какво ви става?“

С Black Sabbath Озбърн не просто оглавяваше група – той дефинираше хеви метъла. Като самостоятелен артист се превърна в глобална рок легенда.

Никъде това не бе така ясно, както на „Обратно към началото“ – грандиозния концерт в Бирмингам, събрал 40 000 души, обявен като неговото последно сбогом.

„Без Sabbath нямаше да има Metallica“, заяви фронтменът Джеймс Хетфийлд пред възторжената публика.

Тази признателност беше споделена от всички артисти, които излязоха на сцената.

Концертът, обявен от Шарън Озбърн още в началото на годината, бе не просто прощален – беше благодарност към феновете и още една среща с Black Sabbath след дълги години на борба със здравословни проблеми.

Сър Елтън Джон, Доли Партън и други знаменитости изпратиха видеообръщения в негова подкрепа.

Феновете знаеха, че това е прощалното му изпълнение. Никой обаче не предполагаше, че ще бъде последно в буквалния смисъл.

Истинско сбогом с метъла

Джон Майкъл Озбърн е роден през декември 1948 г. в Солихъл и израства в Астън, в индустриалния район Уест Мидландс.

Като дете е подлаган на тормоз. Алкохолът и наркотиците по-късно стават негов начин за бягство от страховете. Напуска училище на 15 и работи каквото намери – включително в кланица.

Твърди, че именно "Бийтълс" са го вдъхновили да стане музикант.

„Мисля, че във всеки се крие по един дивак“, казва той в клип от интервю.

„Ози Озбърн и Джон Озбърн са две различни личности. Сега Джон Озбърн ти говори… но ако искаш да бъдеш Ози Озбърн – просто те завладява.“

През 1967 г. се присъединява към групата, която през 1969 г. приема името Black Sabbath – вдъхновено от едноименен филм. Съчетанието от тежък блус и мрачни тонове създава ново звучене и визия – революционни за времето си.

Дебютният албум „Black Sabbath“ излиза през 1970 г. и попада в Топ 10 във Великобритания. Следващият, Paranoid, с едноименния сингъл, става мигновен хит и затвърждава позицията им. Включва и иконичните „Iron Man“ и антивоенната „War Pigs“.

Озбърн записва още шест албума с Black Sabbath, преди да бъде уволнен през 1979 г. заради злоупотреба с алкохол и наркотици – нещо, което той по-късно определя като честа практика за всички членове тогава.

През 1980 г. започва соловата си кариера с албума „Blizzard Of Ozz“, включващ хита „Crazy Train“. Следват още 12 студийни албума, сред които No More Tears, Diary Of A Madman и Patient Number 9 (2022).

Най-големият му успех във Великобритания идва с дуета с дъщеря му Кели – презапис на „Changes“ (2003). Работил е и с Алис Купър, Поуст Малоун, и дори с Ким Бейсингър.

Озбърн е продал около 100 милиона албума – също толкова, колкото и сър Пол Маккартни като солов изпълнител.

Heavy metal, reality TV, and biting bats: The wild life of Ozzy Osbourne 🦇 https://t.co/cwSX6tSOCx — Sky News (@SkyNews) July 22, 2025

Ухапването на прилепа

Най-известната история за Ози идва от концерт в Де Мойн, Айова, през 1982 г., когато грабва прилеп (който мисли за играчка) и му отхапва главата. Последват ваксини против бяс, лавина от медийни заглавия и десетилетия въпроси от типа „На какво има вкус прилепът?“ (Отговорът: „на солено“).

Той дори предлага плюшени прилепи сред официалния си мърч, а в комедията на Адам Сандлър „Малкият Ники“ (2000) се появява в сцена, в която хапе прилеп.

Сценичните ексцесии, като хвърляне на сурово месо, допълваха мрачния му образ.

От Принц на мрака до риалити звезда

Ози и Шарън се запознават чрез баща ѝ Дон Ардън, тогава мениджър на Black Sabbath. През 1996 г. основават фестивала Ozzfest, а през 2002 г. навлизат и в телевизията.

„Семейство Озбърн“ – реалити сериалът на MTV – се превръща в културен феномен. В него участват Шарън, Ози, Кели и Джак. Ейми остава извън светлината на прожекторите.

Сериалът го превръща в мейнстрийм звезда.

През 2017 г. Ози и Шарън подновяват брачните си клетви. След години зависимости, травми и успехи, тя остава негова неизменна подкрепа.

През 2003 г. инцидент с ATV го оставя с множество травми и загуба на краткосрочна памет. Но той оцелява.

Документалният филм „Биография: Деветте живота на Ози Озбърн“ (2020) разказва за способността му да оцелява срещу всякакви шансове.

Въпреки физическите трудности, той не пропуска последната си голяма сцена – закриването на Игрите на Британската общност в Бирмингам през 2022 г.

Концертите, музиката и последният му триумф в Бирмингам – събитието, което според някои е събрало над 140 милиона паунда за благотворителност – остават вечен спомен.

Няколко дни преди смъртта му беше обявено, че мемоарът му „Последни обреди“ ще излезе през октомври.

Наследство, което не умира

През живота си Ози Озбърн е въведен в Залата на славата на музиката в Обединеното кралство и два пъти в Залата на славата на рокендрола в САЩ – с Black Sabbath и като солов изпълнител.

„Безброй изпълнители от различни жанрове са посочвали Ози като свое основно вдъхновение – от Metallica и Лита Форд до Rage Against The Machine и Busta Rhymes“, се казва в официалната му американска биография.

Той има звезда на Алеята на славата в Холивуд, на Броуд Стрийт в Бирмингам, награда Ivor Novello и пет награди „Грами“.

Носител е и на отличия като „Божествен гений“ (NME) и „Жива легенда“ (Classic Rock), които подчертават не само музикалния му принос, но и харизмата, която го прави толкова обичан.

В документалния филм дъщеря му Кели го описва като: „Най-неустоимият луд мъж, когото някога ще срещнете.“

От Бирмингам до Лос Анджелис – пътят на Ози Озбърн е всичко друго, но не и обикновен.

Той беше герой на работническата класа, икона на метъла и любимец на телевизионната публика – завинаги Принцът на мрака.

„Хората ме питат: Ако можеше да върнеш времето назад, би ли променил нещо? Аз им отговарям: Мамка му, не. Ако бях правил нормални, разумни неща, нямаше да съм Ози.“