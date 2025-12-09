GHB: От еуфория до зависимост и смърт - всичко, което трябва да знаем за опасния наркотик

Г ама-хидроксибутират, или GHB, е наркотик, който понякога се използва по време на партита. Той предизвиква усещане за еуфория, релаксация и общителност, както и повишено либидо. GHB действа като депресант на нервната система и крие риск от зависимост. Дори малко увеличение на дозата може да доведе до сериозни ефекти или до смърт.
- Какво е GHB?
GHB (гама-хидроксибутират) е наркотик, който често се продава на:
- партита
- барове
- дискотеки
Той е известен като "наркотик за изнасилване" ("date rape drug"), тъй като е трудно да се открие, ако бъде подхвърлен в напитка.
Първоначално GHB е създаден за медицинска употреба като анестетик. Това е депресант на централната нервна система, което означава, че забавя мозъчната активност и може да предизвика усещане за отпускане и сънливост.
GHB обикновено е безцветна течност. Понякога може да бъде ярко синя и в този вид често се нарича "blue nitro". Също така може да се срещне като бял прах или кристали.
GHB няма мирис и може да има горчив или солен вкус. Може да се:
- поглъща
- инжектира
- въвежда анално
GHB е известен и с други имена, като:
- fantasy
- G
- GBH (grievous bodily harm)
- liquid E
- liquid X
Въпреки че понякога се нарича "течно екстази", GHB не е химически свързан с наркотика екстази (MDMA).
- Какви са ефектите от GHB?
Ефектите от GHB започват след около 5 до 20 минути и могат да продължат до 4 часа.
При употреба на GHB може да се почувствате:
- уверени и развълнувани
- раздразнителни
- по-чувствителни на допир
- с повишено либидо
Начинът, по който GHB ви влияе, зависи от:
- количеството на приетия наркотик
- силата му
- вашия ръст и тегло
- здравословното ви състояние и настроение
- предишен опит с GHB
- употребата на други вещества едновременно
- Какво може да се обърка с GHB?
При употреба на GHB могат да възникнат нежелани ефекти, като:
- дезориентация и загуба на координация
- главоболие и замайване
- забравяне и объркване
- гадене и повръщане
- тремор
- диария и уринарна инконтиненция
- загуба на съзнание
Също така при употреба на GHB могат да се появят халюцинации.
GHB е свързан с изнасилвания и сексуални нападения, тъй като може да се използва за подхвърляне в напитки. Той действа на спомените, докато човек е под неговото влияние.
- Предозиране
Предозиране с GHB е много лесно, особено при употреба с алкохол. Дори малки количества могат да причинят фатален край.
Признаците за предозиране са, ако човек:
- не може да бъде събуден
- халюцинира
- се поти или повръща
- не може да стои прав
- има бавен или неправилен сърдечен ритъм
- диша бавно или неправилно
- има загуба на памет или черни петна
Предозирането може да причини:
- гърчове
- кома
- смърт
Понякога GHB съдържа натриев хидроксид, който може да увреди и изгори устата.
В някои части на Австралия вече има центрове за тестване на наркотици, които помагат да се установи дали веществото е смесено с други субстанции или е с висока концентрация. Това може да намали риска от вреда.
- Дългосрочни проблеми
Дългосрочната употреба на GHB може да предизвика:
- проблеми с паметта
- сърдечни заболявания
- халюцинации
- тревожност
- проблеми с дишането
- Употреба с други вещества
Опасно е да се комбинира GHB с други депресанти на централната нервна система, включително алкохол и някои лекарства.
- Алкохол – увеличава риска от предозиране
- Амфетамини (speed, ice) – увеличават риска от гърчове, сърдечни проблеми и затруднено дишане
- Азотен оксид – може да причини загуба на координация, проблеми с паметта и припадъци
- Зависимост и толерантност
Употребяващите GHB бързо развиват толерантност, което означава, че се нуждаят от повече количество, за да постигнат същия ефект.
При зависимост могат да се появят симптоми на абстиненция:
- объркване, тревожност и параноя
- депресивни състояния
- затруднено сънене
- мускулни спазми и тремор
- халюцинации и делирий
- ускорен пулс
- повръщане
Рязкото спиране след дългосрочна употреба може да предизвика сериозни усложнения, включително:
- гърчове
- нисък пулс
- сърдечен арест
- бъбречна недостатъчност
- Лечение и спиране на GHB
Опциите включват:
- групи за подкрепа
- консултации и терапия
- насочване към специалист по зависимости
- детоксикация и рехабилитация