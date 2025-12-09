GHB: От еуфория до зависимост и смърт - всичко, което трябва да знаем за опасния наркотик

Г ама-хидроксибутират, или GHB, е наркотик, който понякога се използва по време на партита. Той предизвиква усещане за еуфория, релаксация и общителност, както и повишено либидо. GHB действа като депресант на нервната система и крие риск от зависимост. Дори малко увеличение на дозата може да доведе до сериозни ефекти или до смърт.

Какво е GHB?

GHB (гама-хидроксибутират) е наркотик, който често се продава на:

партита барове дискотеки

Той е известен като "наркотик за изнасилване" ("date rape drug"), тъй като е трудно да се открие, ако бъде подхвърлен в напитка.

Първоначално GHB е създаден за медицинска употреба като анестетик. Това е депресант на централната нервна система, което означава, че забавя мозъчната активност и може да предизвика усещане за отпускане и сънливост.

GHB обикновено е безцветна течност. Понякога може да бъде ярко синя и в този вид често се нарича "blue nitro". Също така може да се срещне като бял прах или кристали.

GHB няма мирис и може да има горчив или солен вкус. Може да се:

поглъща инжектира въвежда анално

GHB е известен и с други имена, като:

fantasy G GBH (grievous bodily harm) liquid E liquid X

Въпреки че понякога се нарича "течно екстази", GHB не е химически свързан с наркотика екстази (MDMA).

Какви са ефектите от GHB?

Ефектите от GHB започват след около 5 до 20 минути и могат да продължат до 4 часа.

При употреба на GHB може да се почувствате:

уверени и развълнувани раздразнителни по-чувствителни на допир с повишено либидо

Начинът, по който GHB ви влияе, зависи от:

количеството на приетия наркотик силата му вашия ръст и тегло здравословното ви състояние и настроение предишен опит с GHB употребата на други вещества едновременно

Какво може да се обърка с GHB?

При употреба на GHB могат да възникнат нежелани ефекти, като:

дезориентация и загуба на координация главоболие и замайване забравяне и объркване гадене и повръщане тремор диария и уринарна инконтиненция загуба на съзнание

Също така при употреба на GHB могат да се появят халюцинации.

GHB е свързан с изнасилвания и сексуални нападения, тъй като може да се използва за подхвърляне в напитки. Той действа на спомените, докато човек е под неговото влияние.

Предозиране

Предозиране с GHB е много лесно, особено при употреба с алкохол. Дори малки количества могат да причинят фатален край.

Признаците за предозиране са, ако човек:

не може да бъде събуден халюцинира се поти или повръща не може да стои прав има бавен или неправилен сърдечен ритъм диша бавно или неправилно има загуба на памет или черни петна

Предозирането може да причини:

гърчове кома смърт

Понякога GHB съдържа натриев хидроксид, който може да увреди и изгори устата.

В някои части на Австралия вече има центрове за тестване на наркотици, които помагат да се установи дали веществото е смесено с други субстанции или е с висока концентрация. Това може да намали риска от вреда.

Дългосрочни проблеми

Дългосрочната употреба на GHB може да предизвика:

проблеми с паметта сърдечни заболявания халюцинации тревожност проблеми с дишането

Употреба с други вещества

Опасно е да се комбинира GHB с други депресанти на централната нервна система, включително алкохол и някои лекарства.

Алкохол – увеличава риска от предозиране Амфетамини (speed, ice) – увеличават риска от гърчове, сърдечни проблеми и затруднено дишане Азотен оксид – може да причини загуба на координация, проблеми с паметта и припадъци

Зависимост и толерантност

Употребяващите GHB бързо развиват толерантност, което означава, че се нуждаят от повече количество, за да постигнат същия ефект.

При зависимост могат да се появят симптоми на абстиненция:

объркване, тревожност и параноя депресивни състояния затруднено сънене мускулни спазми и тремор халюцинации и делирий ускорен пулс повръщане

Рязкото спиране след дългосрочна употреба може да предизвика сериозни усложнения, включително:

гърчове нисък пулс сърдечен арест бъбречна недостатъчност

Лечение и спиране на GHB

Опциите включват: