Интернет полудя по „последния момент“ на Ози Озбърн

„Последният момент“ на Ози Озбърн на прощалния му концерт стана вирусен в социалните мрежи, пише Newsweek. Във вторник акаунтът на X @historyrock_, който има над 574 000 последователи, включително Дий Снайдер от Twisted Sister, сподели кадри от „последния момент“ на Ози Озбърн на прощалния му концерт.

„Това беше последният момент на последното шоу. Благодаря за всичко, Ози“, гласеше надписът. „Вечна легенда“.

Към момента на публикуването клипът, който показва как Ози маха на феновете от сцената, беше събрал над 1,1 милиона гледания, 57 000 харесвания и 265 коментара.

This was the final moment of the final show. Thanks for everything, Ozzy. Timeless legend 🖤pic.twitter.com/fosZsmTJ8a