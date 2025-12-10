От мъгла към слънце: Какво ни носи времето през следващите дни

Българи губят хиляди левове: Измами с вили под наем за Нова година чрез социални мрежи

П рез нощта над страната ще има висока облачност, а след полунощ в низините и около водните басейни ще започне да се образува ниска облачност или мъгла. В източните райони ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, в София – около 2 градуса.

В сряда

над страната ще има разкъсана висока облачност, а преди обяд в низините – ниска облачност или мъгла. Почти тихо време с максимални температури между 9 и 14 градуса, в София – около 11 градуса. Атмосферното налягане ще се задържи без промяна, по-високо от средното за месеца.

В планините

ще има разкъсана висока облачност. Ще духа умерен, по най-високите върхове на Рила и Пирин силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8 градуса, на 2000 метра – около 4 градуса.

По Черноморието

ще има предимно висока облачност. Ще бъде духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9 и 11 градуса. Температурата на морската вода е 12-14 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 46 мин. и залязва в 16 ч. и 53 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 7 мин. Луната в София залязва в 12 ч. и 9 мин и изгрява в 23 ч. и 11 мин. Фаза на Луната: един ден преди последна четвърт.

В четвъртък и петък

ще бъде почти тихо или със съвсем слаб вятър със западна компонента. В часовете преди обяд на много места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска облачност. Около и след обяд видимостта ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва и намалява, на места до слънчево. В планините и планинските райони ще бъде предимно слънчево.

Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, а максималните – между 10 и 15 градуса. По-значителни временни увеличения на облачността ще има през втория ден над източната половина от страната, на отделни места там е възможно слабо и за кратко да превали, а вятърът от северозапад временно ще е до умерен.