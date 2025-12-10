България

От мъгла към слънце: Какво ни носи времето през следващите дни

10 декември 2025
Борисов: След 1 януари ще говоря за оставки и за протести

Километрични опашки от тирове блокират АМ

Българи губят хиляди левове: Измами с вили под наем за Нова година чрез социални мрежи

МОН обмисля намаляване на чуждоезиковите паралелки, какви са мотивите

Здравни работници на протест заради неяснотата за увеличение на заплатите

Нов протест в София с искане за оставка на правителството

Ново изпитание пред кабинета

Млад мъж засне как се вози на покрива на автобус в София

П рез нощта над страната ще има висока облачност, а след полунощ в низините и около водните басейни ще започне да се образува ниска облачност или мъгла. В източните райони ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, в София – около 2 градуса.

В сряда

над страната ще има разкъсана висока облачност, а преди обяд в низините – ниска облачност или мъгла. Почти тихо време с максимални температури между 9 и 14 градуса, в София – около 11 градуса. Атмосферното налягане ще се задържи без промяна, по-високо от средното за месеца.

В планините

ще има разкъсана висока облачност. Ще духа умерен, по най-високите върхове на Рила и Пирин силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8 градуса, на 2000 метра – около 4 градуса.

По Черноморието

ще има предимно висока облачност. Ще бъде духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9 и 11 градуса. Температурата на морската вода е 12-14 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 46 мин. и залязва в 16 ч. и 53 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 7 мин. Луната в София залязва в 12 ч. и 9 мин и изгрява в 23 ч. и 11 мин. Фаза на Луната: един ден преди последна четвърт.

В четвъртък и петък

ще бъде почти тихо или със съвсем слаб вятър със западна компонента. В часовете преди обяд на много места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска облачност. Около и след обяд видимостта ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва и намалява, на места до слънчево. В планините и планинските райони ще бъде предимно слънчево.

Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, а максималните – между 10 и 15 градуса. По-значителни временни увеличения на облачността ще има през втория ден над източната половина от страната, на отделни места там е възможно слабо и за кратко да превали, а вятърът от северозапад временно ще е до умерен.

Източник: НИМХ    
<p>Тръмп ще се намеси в сблъсъците между Тайланд и Камбоджа</p>

Тръмп ще се намеси в конфликта между Тайланд и Камбоджа

Свят Преди 20 минути

Президентът на САЩ заяви, че малцина други могат "да се обадят по телефона и да спрат война между две много могъщи страни, Тайланд и Камбоджа"

ЕС постигна ключово споразумение за 90% намаление на емисиите до 2040 г.

ЕС постигна ключово споразумение за 90% намаление на емисиите до 2040 г.

Свят Преди 36 минути

До 5% от новата цел за 2040 г. могат да бъдат постигнати от 2036 г. чрез покупка на въглеродни кредити от чужбина

Защо САЩ имат най-скъпото здравеопазване в света?

Защо САЩ имат най-скъпото здравеопазване в света?

Свят Преди 1 час

В САЩ хората плащат за здраве толкова много, колкото никъде другаде

Защо не трябва да купувате домати през зимата?

Защо не трябва да купувате домати през зимата?

Любопитно Преди 2 часа

Каква е причината може да прочетете в следващите редове

<p>Преговорите за мир: Украйна предава на САЩ преработения план</p>

Преговорите за мир: Очаква се Украйна да предаде на САЩ днес преработения план

Свят Преди 2 часа

Зеленски заяви също, че страната му е готова да проведе президентски избори в следващите 60 до 90 дни

<p>Почитаме трима светци &ndash; какви са поверията за този ден</p>

Почитаме трима светци – какви са поверията за този ден

България Преди 3 часа

Кога имате право на допълнителен платен отпуск извън годишния

Кога имате право на допълнителен платен отпуск извън годишния

България Преди 3 часа

Работодателят е длъжен да ви пусне при определени ситуации

Обсадата на Плевен

10 декември: Балканът се отваря, пътят към свободата е открит

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Туск: ЕК ще одобри помощ за изграждането на атомна електроцентрала в Полша

Туск: ЕК ще одобри помощ за изграждането на атомна електроцентрала в Полша

Свят Преди 11 часа

Премиерът заяви, че първият транш от средствата, 4,6 милиарда злоти, ще бъде отпуснат през декември

Руски атаки в Киев - част от столицата е без електричество

Руски атаки в Киев - част от столицата е без електричество

Свят Преди 12 часа

Русия рязко увеличи както броя, така и интензивността на атаките си срещу украинската газова и енергийна инфраструктура

<p>Кенеди-младши показа завидни умения по набирания на летище &quot;Рейгън&quot;</p>

Шон Дъфи и Робърт Кенеди-младши в неочаквано състезание по набирания на летище "Рейгън"

Свят Преди 12 часа

Двамата представиха план за летища за 1 млрд. долара с фитнес зони и по-здравословна храна

Радев за политически проект: Ще го обявя, когато най-малко очаквате

Румен Радев намекна за политически проект: Ще го обявя, когато най-малко очаквате

България Преди 12 часа

По думите му българите са възмутени от арогантността, високомерието и провокациите, които се устройват от олигарси, за да бъде дискредитиран протестът

<p>GHB: Какво представлява наркотикът, свързан със сексуални нападения</p>

GHB: От еуфория до зависимост и смърт - всичко, което трябва да знаем за опасния наркотик

Свят Преди 13 часа

Дори малко увеличение на дозата може да доведе до сериозни ефекти или до смърт

Мелони прие Зеленски в Рим

Мелони прие Зеленски в Рим

Свят Преди 13 часа

Това е трета среща на Зеленски и Мелони в Рим от началото на годината

<p>Радев: Новият проектобюджет за 2026 година е на отложената измама</p>

Румен Радев: Новият проектобюджет за 2026 година е на отложената измама

България Преди 13 часа

Българите не вярват, че този бюджет ще се харчи в техен интерес, коментира Радев

<p>Зеленски отговори на Тръмп за изборите в Украйна</p>

Зеленски: Винаги съм готов за избори

Свят Преди 14 часа

Това изказване той направи пред „Месаджеро“

Всичко от днес

