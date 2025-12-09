Руски атаки в Киев - част от столицата е без електричество

О коло половината територия на украинската столица Киев остана без ток днес след руски атаки срещу енергийната система на страната, съобщи Министерството на енергетиката, цитирано от Ройтерс.

„Ситуацията в Киев остава една от най-тежките – в момента до 50% от потребителите в столицата са без електричество“, написа Министерството в приложението „Телеграм“.

⚡️Kyiv plunged into a massive blackout — over 70% of the capital now without power.



📷: Tetiana DZHAFAROVA / AFP pic.twitter.com/aQ69oHUtiI — KyivPost (@KyivPost) December 9, 2025

Русия рязко увеличи както броя, така и интензивността на атаките си срещу украинската газова и енергийна инфраструктура през последните месеци, като се целеше в електроцентрали и системи за пренос на електроенергия, посочи Ройтерс.

В Украйна действат три атомни електроцентрали, които произвеждат над 50% от електричеството, но те са принудени да намалят производството си заради повредени електропроводи.

Русия удари Киев, щети, жертви и ранени

Енергийният недостиг принуди основния енергиен оператор „Укренерго“ да ограничи доставките до потребителите, оставяйки цели райони на тъмно. Спирането на тока засяга също и топло и водоподаването.

Жителите на Киев и региона около украинската столица получават електричество по едва 10 часа на денонощие през последната седмица.