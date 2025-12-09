Свят

Руски атаки в Киев - част от столицата е без електричество

Русия рязко увеличи както броя, така и интензивността на атаките си срещу украинската газова и енергийна инфраструктура

9 декември 2025, 21:50
Източник: БТА

О коло половината територия на украинската столица Киев остана без ток днес след руски атаки срещу енергийната система на страната, съобщи Министерството на енергетиката, цитирано от Ройтерс.

„Ситуацията в Киев остава една от най-тежките – в момента до 50% от потребителите в столицата са без електричество“, написа Министерството в приложението „Телеграм“.

Русия рязко увеличи както броя, така и интензивността на атаките си срещу украинската газова и енергийна инфраструктура през последните месеци, като се целеше в електроцентрали и системи за пренос на електроенергия, посочи Ройтерс.

В Украйна действат три атомни електроцентрали, които произвеждат над 50% от електричеството, но те са принудени да намалят производството си заради повредени електропроводи.

Русия удари Киев, щети, жертви и ранени

Енергийният недостиг принуди основния енергиен оператор „Укренерго“ да ограничи доставките до потребителите, оставяйки цели райони на тъмно. Спирането на тока засяга също и топло и водоподаването.

Жителите на Киев и региона около украинската столица получават електричество по едва 10 часа на денонощие през последната седмица.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Киев без ток руски атаки енергийна система Украйна енергиен недостиг Укренерго атомни електроцентрали електрозахранване инфраструктура
