Мелони прие Зеленски в Рим

Това е трета среща на Зеленски и Мелони в Рим от началото на годината

9 декември 2025, 20:05
Източник: БТА

П ремиерът на Италия Джорджа Мелони прие в сградата на италианския министерски съвет в Рим президента на Украйна Володимир Зеленски, предаде АНСА.

Украинският лидер беше посрещнат в двора на „Палацо Киджи“ с традиционната церемония по посрещане на чуждестранни гости и  двамата с Мелони изслушаха химните на двете им държави. После двамата се оттеглиха за разговори.

След среща, продължила час и половина, Зеленски напусна сградата на министерския съвет.

По време на визитата той беше придружаван от главния украински преговарящ Рустем Умеров и от външния министър на Украйна Андрей Сибига.

Сутринта Зеленски беше приет от папа Лъв Четиринадесети в резиденцията му в Кастел Гандолфо край Рим. След това папата призова за справедлив мир в Украйна.

Вчера пък Мелони участва във видеоконферентен разговор с няколко други европейки лидери, посветен на Украйна. Ден по-рано тя проведе и телефонен  разговор със Зеленски.

В телефонния разговор с украинския лидер Мелони изрази подкрепа за Украйна и за преговорния процес за мир в тази страна, с който са се ангажирали САЩ и изрази надежда, че Русия също ще се покаже отворена да се включи в преговори по примера на изразената от Зеленски готовност да седне на масата за преговори.

А вчера по време на видеоконферетния разговор с европейските лидери Мелони каза, че е нужно да има единство в позициите между европейските партньори и САЩ, за да се постигне един справедлив и траен мир в Украйна. Тя подчерта, че от фундаментално значение постигане на сближаване по темите, касаещи жизненоважните интереси на Украйна и нейните европейски партньори, като например дефинирането на солидни гаранции за сигурност и на споделени мерки в подкрепа на Украйна и на нейното възстановяване.

Днес пък пред италианските издания “Република“ и „Месаджеро“ Зеленски заяви, че има доверие на Мелони и че е готов на избори в Украйна.

Това е трета среща на Зеленски и Мелони в Рим от началото на годината.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
