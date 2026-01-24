Свят

Временният президент на Венецуела обяви, че са освободени 626 затворници

Делси Родригес заяви, че в понеделник ще разговаря с върховния комисар на ООН по правата на човека

24 януари 2026, 11:22
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Зеленски поиска от САЩ доставки на противовъздушна отбрана

Зеленски поиска от САЩ доставки на противовъздушна отбрана
НАТО планира да увеличи значително оръжията и боеприпасите по източния си фланг

НАТО планира да увеличи значително оръжията и боеприпасите по източния си фланг
Масирани руски въздушни удари срещу Киев и Харков, има жертва и ранени

Масирани руски въздушни удари срещу Киев и Харков, има жертва и ранени
Приключи първият ден от преговорите между САЩ, Русия и Украйна в ОАЕ

Приключи първият ден от преговорите между САЩ, Русия и Украйна в ОАЕ
Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи
Япония отива на предсрочни избори

Япония отива на предсрочни избори
Кремъл определи като

Кремъл определи като "важна" срещата между Путин, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

В ременният президент на Венецуела Делси Родригес съобщи, че 626 души са освободени досега от затвора в продължаващия процес по освобождаване на затворници, но не уточни периода, в който е станало това, предаде Ройтерс.

Венецуелската правозащитна група „Форо Пенал“ потвърди освобождаването на 154 политически затворници от 8 януари досега.

Временният президент на Венецуела на историческа визита в САЩ

В телевизионно изявление в петък Родригес заяви, че в понеделник ще разговаря с върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, за да поиска от него ООН да потвърди списъците с освободените.

Венецуела пуска на свобода политическите затворници

Междувременно хиляди поддръжници на сваления венецуелски президент Николас Мадуро, който беше заловен при зрелищна операция на американската армия на 3 януари, снощи излязоха на протест с искане за освобождаването му. Демонстрацията бе проведена на датата, на която се отбелязва годишнината от падането на военната диктатура в страната през 1958 г.

Огромен транспарант с надпис: „Искаме ги обратно“, бе опънат на площад „О‘Лиъри“ в централната част на Каракас.

Временният президент на Венецуела обяви нова политическа ера

Въпреки че временният президент Делси Родригес се опитва да се сближи с Вашингтон, правителството продължава да се опитва да върне Мадуро, който бе на власт от 2013 г., отбеляза Франс прес.

„Нашият най-голям триумф тези дни ще бъде да върнем президента Мадуро и Силия – първата дама“, каза влиятелният министър на вътрешните работи Диосдадо Кабельо по време на протеста, в изказване, излъчено по телевизията. 

Източник: БТА/Валерия Динкова    
венецуела делси родригес мадуро затворници
Последвайте ни
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца

Земетресение край Благоевград

Земетресение край Благоевград

Работници от Пакистан предизвикаха културен сблъсък в Полски Тръмбеш (ВИДЕО)

Работници от Пакистан предизвикаха културен сблъсък в Полски Тръмбеш (ВИДЕО)

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Ексклузивно

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 6 часа
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Ексклузивно

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 21 минути
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 4 часа
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Ексклузивно

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Червената планета някога е била поразително... синя

Червената планета някога е била поразително... синя

Любопитно Преди 44 минути

Учените са изчислили „морското ниво“ по време на най-влажния период, известен в историята на Марс

Последно сбогом с писателя Калин Терзийски

Последно сбогом с писателя Калин Терзийски

България Преди 58 минути

Поклонението пред тленните му останки ще бъде в събота в ритуалната зала на Централните софийски гробища

<p>Археолозите са твърде ужасени да отворят гробницата,&nbsp;пазена от теракотената армия</p>

Археолозите са твърде ужасени да отворят гробницата на първия император, пазена от теракотената армия

Любопитно Преди 2 часа

Има няколко причини, поради които гробницата никога не е била отваряна, някои от тях са практически, а други са малко по-скоро тип „Индиана Джоунс“

<p>Откриха мъж, затворен в мазе от десетилетия</p>

Откриха мъж, затворен в мазе от десетилетия в Хелзинки

Свят Преди 3 часа

Полицията е арестувала трима заподозрени - двама мъже и една жена

<p>Свлачище помете къмпинг, има загинали (ВИДЕО)</p>

Свлачище помете къмпинг в Нова Зеландия, има загинали (ВИДЕО)

Свят Преди 4 часа

Спасителната операция е прекратена и е преминато към издирване и изваждане на телата, като надеждите за намиране на оцелели са изчерпани

САЩ нанесоха смъртоносен удар срещу предполагаем кораб на наркотрафиканти

САЩ нанесоха смъртоносен удар срещу предполагаем кораб на наркотрафиканти

Свят Преди 4 часа

Това е първата известна подобна атака след залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро

<p>Air France временно спира полетите си до Дубай&nbsp;</p>

Заради ситуацията в Близкия изток: Air France временно спира полетите си до Дубай

Свят Преди 5 часа

През последните дни САЩ оказват натиск над Иран, въпреки че изглежда се отказаха от перспективата за военна намеса

<p>Защо опасната, &quot;чупеща кости&quot; турбуленция зачестява</p>

Опасната, "чупеща кости" турбуленция зачестява: Къде да седнем в самолета, за да избегнем наранявания

Свят Преди 5 часа

Най-известният скорошен инцидент стана през май 2024 г., когато 73-годишен британски дядо загина, а над 30 души бяха ранени, след като полет на Singapore Airlines

Тези органи се считат за излишни, но науката твърди друго

Тези органи се считат за излишни, но науката твърди друго

Любопитно Преди 5 часа

Апендиксът, опашната кост, мъжките зърна и мъдреците често се наричат ​​еволюционни реликви

В Disney World през 2026 г.: най-евтините дати и кога става скъпо

В Disney World през 2026 г.: най-евтините дати и кога става скъпо

Любопитно Преди 5 часа

Цените на билетите обикновено са най-ниски през по-малко пренаселените периоди от годината и се покачват по време на големи празници, училищни ваканции и специални събития

<p>Спират&nbsp;тока в цяла Украйна</p>

В събота спират тока в цяла Украйна

Свят Преди 15 часа

Токът ще бъде спиран почасово във всички региони по график

Може ли Ивет Лалова да докаже, че е невинна

Може ли Ивет Лалова да докаже, че е невинна

България Преди 16 часа

Лекари и федерация застанаха зад голямата ни спортистка

Над 10 млрд. лв. още са в обращение

Над 10 млрд. лв. още са в обращение

България Преди 16 часа

В обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 5.3 млрд. евро

Отиде си готвачът на националите от Мондиал'94

Отиде си готвачът на националите от Мондиал'94

България Преди 17 часа

Стоичков: Един от най-големите кулинари, които съм срещал в целия свят!

Пуснаха под 200 000 франка гаранция Жак Морети

Пуснаха под 200 000 франка гаранция Жак Морети

Свят Преди 17 часа

Съпругата му Джесика Морети остава на свобода под принудителни мерки

Жалбата за сексуално насилие срещу Хулио Иглесиас беше отхвърлена

Жалбата за сексуално насилие срещу Хулио Иглесиас беше отхвърлена

Свят Преди 17 часа

Прокуратурата е прекратила разследването

Всичко от днес

От мрежата

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg
1

Изпращаме януари с усещане за ранна пролет

sinoptik.bg
1

Повече водолюбиви птици у нас

sinoptik.bg

Абитуриентки искат Филип Буков и Наско Колев за бала

Edna.bg

Омайни вкусове и капризни гости в „Черешката на тортата“

Edna.bg

Ботев Пловдив прекрати лагера си в Турция

Gong.bg

На косъм от голям скандал: Джокович се размина с дисквалификация от Australian Open (видео)

Gong.bg

Жена загина при пожар в жилищна сграда в София

Nova.bg

Кои са първите задачи на Илияна Йотова като президент

Nova.bg