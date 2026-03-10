„Възраждане“ иска вдигане на санкциите срещу Русия, или сваляне на акциза на горивата

И ма два възможни пътя за решения на ситуацията с евентуална криза с горивата – първото решение е да се вдигнат санкциите срещу Руската федерация (РФ), второ решение е да намалят акциза на горивата.

Това заяви пред журналисти лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов във връзка с цената на горивата, предаде БГНЕС.

Според Костадинов изслушването в пленарна зала по темата ще мине и замине, а решения от него няма да се появят.

По отношение на първото предложение от „Възраждане“, а именно сваляне на санкциите срещу Русия, той подчерта, че и „министър-председателят на Унгария официално е казал, че ще го предложи на Европейската комисия“.

По думите му петролният терминал в Новоросийск е до голяма степен построен, за да може да се улесни износът на петрол и петролни продукти за българската рафинерия в Бургас.

„Няма нищо по-естествено и нищо по-нормално от това да позволим отново вноса на руски петрол, който е петролът, предвиден да захранва точно нашите български инженерни съоръжения в „Нефтохим Бургас“, смята Костадинов.

Относно второто предложение – да се намали акцизът на горивата, той уточни, че с това ще се предизвика на практика забавяне на ръста на цените.

„Да не кажа, че на 100% могат да ги стопират. Разбира се, това означава да се направят жертви спрямо бюджета, защото това ще намали приходите в бюджета“, добави лидерът на „Възраждане“ и попита правителството за интересите на данъкоплатците и за българските граждани ли мисли, или „за интересите на тези, които ни карат в момента да харчим пари за чужди авантюри“.

Костадинов зададе и въпроса кой плаща керосина на американските самолети. Въпреки че съобщи, че самият той знае, не пожела да отговори и призова медиите да попитат правителството. „Нека да не спекулираме. Задайте този въпрос на правителството, да видим кой плаща горивото на американските самолети“, допълни лидерът на „Възраждане“.

Няма по-голямо форсмажорно обстоятелство, няма по-голяма непреодолима сила от войната, а в момента вече не е една, а две войни, каза още Костадинов, според когото в тази ситуация на практика се поставя на карта националната сигурност на републиката, интересите на българския бизнес и частните финанси на всички български граждани.

„Тръмп вчера води разговори с Путин. Американците заявиха, че ще вдигнат и ще започнат да вдигат санкциите специално за руския петрол, а може би най-вероятно ще вдигнат всички останали санкции. Ние, какво ще стане накрая, ще водим война с Русия сами“, подчерта той.

На въпрос, свързан с предложението на социалното министерство за 50 евро великденски добавки за пенсионерите, Костадинов коментира, че от „Възраждане“ ще предложат 150 евро. Попитан не е ли това надцакване, той заяви: „А кой първи започна? Извинявайте! Ние ще ходим по свирката на Делян Пеевски? Този човек трябва да изчезне от политиката и да влезе в затвора. Там му е мястото.“

Костадинов припомни и че в проектобюджета, срещу когото бяха масовите протести, нямаше заложени добавки. „Нямаше и в този за 2025 г. Това е грозно, не може да се манипулират така хората и не може да се гавриш с пенсиорените“, категоричен е той.