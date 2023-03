"Примка около шията": Как управлява най-големият наркокартел в Колумбия

В градовете и селата на Северозападна Колумбия вездесъщият графит "AGC" сигнализира за зловещото присъствие на могъщия наркокартел "Гълф".

Изрисуван със спрей по стените, той има за цел да внуши страх на жителите и да ги накара да мълчат, защото кланът се впуска в бързо ескалираща конфронтация с правителството в район, който е от решаващо значение за процъфтяващата търговия с кокаин, незаконния добив на полезни изкопаеми и други доходоносни престъпни начинания.

"Да говориш за клана, означава да си сложиш примка на врата" - казва жител на Тараса, град, който наскоро се оказа на милостта на картела.

Подобно на много други интервюирани от АФП в региона, този жител не пожела да разкрие името си от страх.

Известен още като "Автодефенсас гайтанистас на Колумбия" или AGC, кланът "Гълф" е най-големият наркокартел в най-големия производител на кокаин в света.

Той има дълга история на насилие в района, наричан от местните жители "Бермудския триъгълник", заради многото хора, които са изчезнали там, само за да бъдат намерени мъртви в близката река.

Властите обвиняват картела в подстрекаване към насилие и вандализъм на нелегалните златотърсачи в северозападния регион, които протестират срещу ограничаването на дейността им.

Според правителството по този начин кланът е нарушил условията на прекратяване на огъня, което не е продължило и три месеца.

Миньорите са поставили пътни блокади, нападнали са правителствени сгради, банка и цивилни граждани - сериозно са нарушили всекидневния живот и поминъка.

В неделя десетина нападатели на мотоциклети подпалиха два автобуса и четири камиона на националния път 25 - важна връзка между Карибско море в северната част на Колумбия и град Меделин в източната част на страната.

Това накара президента Густаво Петро да обяви "възобновяване" на военните операции срещу картела.

Военните и полицията изпратиха 10 000 въоръжени служители в региона, а блокадите на път N25 бяха разчистени.

Но местен журналист, също говорещ при условие за анонимност, заяви пред АФП, че при всички положения "пътят остава под контрола на клана.

