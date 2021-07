Китай изглежда променя баланса на ядрените сили

К итай изгражда 119 силоза за изстрелване на междуконтинентални балистични ракети в пустинята близо до град Юмен в северозападната част на страната, съобщава „Уошингтън поуст“, позовавайки се на независими експерти.

Според тях този „строителен бум“ говори за усилията на Пекин за разширяване на ядрения потенциал на китайските въоръжени сили, посочва „Фокус“.

Учени от центъра „Джеймс Мартин“ са анализирали изображения от търговски спътници и са установили, че в китайската провинция Гансу се работи на множество обекти, покриващи стотици квадратни километри.

Си: Кърваво ще разбиете глави в китайската стена от стомана

На 119 почти идентични строителни обекта са забелязани елементи, подобни на тези, открити в пусковите установки, предназначени за китайския арсенал от балистични ракети с ядрени бойни глави.

Създаването на повече от 100 нови силоза би представлявало „историческа промяна“ за Китай, тъй като се смята, че страната има относително ограничен арсенал от 250 до 350 ядрени оръжия.

Satellite images show China is building more than 100 'nuclear missile silos' in the desert https://t.co/u7hFBCXXJY

Реалният брой нови ракети, предназначени за тези силози, е неизвестен, но може да бъде много по-малък. В миналото Китай вече е създавал фалшиви силози.

По време на Студената война САЩ разработват система за разполагане на ракети, в която част от силозите са празни. Така че съветските военни стратези да не могат да разберат, къде точно се намират ядрените бойни глави.

Тайван: Трябва да сме готови за война с Китай

Джефри Луис, експерт по ядрения арсенал на Китай, определи мащаба на строителството като „невероятен“ и изрази мнение, че този „строителен бум“ говори за усилията на Пекин за укрепване на доверието към китайските ядрени средства за сдържане.

Информацията за силозите идва на фона на последните предупреждения от Пентагона за бързото развитие на китайския ядрен потенциал.

At the start of 2020, the 9 nuclear-armed states possessed an estimated 13 400 #nuclear weapons:



Russia🇷🇺 6 375

USA🇺🇸 5 800

China🇨🇳 320

France🇫🇷 290

UK🇬🇧 215

Pakistan🇵🇰 160

India🇮🇳 150

Israel🇮🇱 90

North Korea🇰🇵 30–40



Read more in #SIPRIYearbook 2020 ➡️ https://t.co/nSYOHeZpkt pic.twitter.com/5uQ0N6ylRI