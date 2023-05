"Враг №1": Тръгва ново дело срещу Навални

С ъдът в Москва ще проведе предварително изслушване на 31 май на ново дело срещу хвърления в затвора критик на Кремъл Алексей Навални. То е по обвинения, включващи подбуждане към екстремизъм, предаде Ройтерс, позовавайки се на официални документи.

Навални съобщи, че срещу него е било образувано ново дело за тероризъм

New case against jailed Kremlin critic #Navalny goes to court next week https://t.co/43Fa7Vi0wp