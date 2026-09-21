Свят

Войни, климат, пандемии и ядрено разоръжаване: Какви са основните теми на 81-вата сесия на ООН?

В програмата са включени срещи за устойчивото развитие, климатичните промени, морското равнище, пандемии и ядреното разоръжаване.

21 септември 2026, 06:48
Организация на обединените нации (ООН)
Организация на обединените нации (ООН)   
Източник: iStock
  • Утре започват общите политически дебати на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, с участие на представители на всичките 193 държави; българската делегация ще бъде оглавена от президента Илияна Йотова.
  • Основният акцент е върху възстановяването на доверието и ефективността на ООН, като през седмицата ще се обсъждат устойчивото развитие, климатът, пандемичната готовност, морското равнище и борбата с расизма.
  • Сесията се провежда на фона на надпреварата за следващ генерален секретар на ООН, който ще наследи Антонио Гутериш; обсъжда се и възможността за първи път постът да бъде зает от жена.

В централата на ООН в Ню Йорк утре започват общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на световната организация.

Българската делегация ще бъде оглавявана от президента Илияна Йотова. Министърът на външните работи Велислава Петрова също е част от делегацията, чието участие в съпътстващи събития ще започне още днес.

Общите политическите дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН ще се състоят от утре, 22 септември, до 28 септември, понеделник (с почивен ден 27 септември, неделя), в централата на ООН в Ню Йорк. В тях ще се включат представители на високо ниво на 193-те държави членки на световната организация. По актуализирани данни на ООН близо 130 от страните ще бъдат представени от своя държавен глава или от ръководителя на правителството си.

Темата на 81-вата сесия, за чийто председател бе избран министърът на външните работи на Бангладеш Халилур Рахман, ще бъде: "Възстановяване на доверието, управление на трансформацията: Организация на обединените нации, която дава резултати за всички". Темата на 80-ата сесия бе: "По-добри заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека".

Сесията ще събере за поредна година световните лидери, за да съживят глобалното сътрудничество, да дадат критичен тласък на изпълнението на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН и да стимулират колективни действия за мир, достойнство и равенство на здрава планета, отбеляза световната организация на своя уебсайт. Две ключови платформи ще насочат вниманието към действията и решенията: специална медийна зона за ЦУР, с динамични интервюта и панелни дискусии за решенията за целите от днес до 25 септември; и салон за ЦУР от 14 до 25 септември, с диалози без сценарий, задълбочени анализи на жизненоважни въпроси и интерактивни преживявания. 

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Преди началото на дебатите, на 18 септември в залата на Общото събрание на ООН се състоя среща, посветена на ЦУР. Направен бе преглед на изпълнението на тази програма. Приета през септември 2015 г. на среща на високо равнище за устойчивото развитие, тя определя 17 цели в областта на устойчивото развитие до 2030 г. със 169 специфични подцели.

В рамките на седмицата на общите политически дебати в централата на ООН на 23 септември ще има среща на високо равнище за отбелязване на 40-ата годишнина на Декларацията за правото на развитие. Приета от Общото събрание на ООН на 4 декември 1986 г. с Резолюция 41/128, декларацията провъзгласява правото на развитие като неотменимо човешко право, в чиято рамка всеки човек и всички народи имат право да участват, да допринасят и да се ползват от икономическото, социалното, културното и политическото развитие.

На 23 септември също така ще се състои среща на високо равнище за действията в областта на климата и справедливия преход. На нея по-конкретно ще бъде обсъдено как преходът към нисковъглеродна икономика да бъде справедлив и приобщаващ, така че уязвимите региони, общности и работници да не бъдат засегнати.

На 24 септември ще има среща на върха за екзистенциалните заплахи, предизвикани от покачването на морското равнище. Те са видими поради все по-честите екстремни природни явления като наводнения. 

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На 25 септември ще се състои среща на високо равнище за превенцията, готовността и реагирането на пандемии. Това отразява поуките от пандемията от КОВИД-19, избухнала в началото на това десетилетие.

На 28 септември ще има среща, посветена на 25-ата годишнина от приемането на Декларацията и Програмата за действие от Дърбан. Декларацията и съпътстващата програма за действие са приети от държавите членки на ООН на Световната конференция срещу расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната с тях нетърпимост, състояла се в този град в Република Южна Африка от 31 август до 8 септември 2001 г. Двата документа са своеобразен глобален план на ООН за борба с расизма в глобален мащаб. 

На 29 септември ще се състои пленарна среща на високо равнище за отбелязване и популяризиране на Международния ден за пълното премахване на ядрените оръжия (26 септември). Той е обявен от Общото събрание на ООН с цел повишаване на обществената осведоменост за заплахите, свързани с ядрените арсенали, и мобилизиране на нови международни усилия за постигане на един свят без такива оръжия за масово поразяване. Този ден е обявен от Общото събрание на ООН през декември 2013 г. въз основа на срещата на високо равнище на Общото събрание за ядреното разоръжаване, състояла се на 26 септември 2013 г. в Ню Йорк.

Началото на сесията съвпада с процеса на избиране на следващия генерален секретар на ООН, който ще наследи на поста Антонио Гутериш. Вторият петгодишен мандат, на който португалецът има право, изтича в края на тази година. По принцип по негласна договорка следващият генерален секретар на ООН трябва да е представител на Латинска Америка, но това не е гарантирано. Освен това постът никога не е бил заеман от жена, което повдига въпроса дали това също няма да е фактор в надпреварата.

Източник: БТА, Николай Станоев    
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