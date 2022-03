Войната в Украйна е катастрофална за глобалната храна

В ойната в Украйна ще предизвика шок за глобалните доставки и цената на храните, каза шефът на една от най-големите компании за торове в света. За това разказват от BBC.

Yara International, която работи в повече от 60 страни, купува значителни количества основни суровини от Русия.

Цените на тора вече бяха високи поради покачващите се цени на газа на едро.

Шефът на Yara, Свейн Торе Холсетер, предупреди, че ситуацията може да стане още по-тежка.

„Нещата се променят с всеки час“, казва той пред BBC. „Вече бяхме в трудна ситуация преди войната... сега поради кризата има допълнително прекъсване на веригите за доставки, а се приближаваме до най-важната част от този сезон за Северното полукълбо".

Русия и Украйна са едни от най-големите производители на храни в световен мащаб.

The Black Sea basin is one of the world’s most important areas for agricultural production. The food security impact of the conflict will likely be felt beyond #Ukraine’s border.



Here's more about the conflict's impact on global food security. ▶️⤵️ pic.twitter.com/7X9nzh1ckW — World Food Programme (@WFP) March 5, 2022

Русия произвежда огромни количества хранителни вещества като поташ и фосфат - ключови съставки в торовете, които позволяват на растенията и културите да растат.

„Половината от населението на света получава храна в резултат на торове... и ако те изчезнат, добивът ще спадне с 50%“, каза г-н Холсетър.

„За мен не е важно дали навлизаме в глобална продоволствена криза – важно е колко голяма ще бъде кризата."

Компанията му вече е засегната от конфликта, след като ракета удари офиса на Yara в Киев. 11-те служители там са невредими.

Базираната в Норвегия компания не е пряко засегната от санкциите срещу Русия, но трябва да се справи с последствията. Опитът за осигуряване на доставки стана по-труден поради смущенията в корабоплаването.

Само часове след като Холсетер разговаря с BBC руското правителство призова производителите да спрат износа на торове.

Той посочи, че около една четвърт от ключовите хранителни вещества, използвани в европейското производство на храни, идват от Русия.

Global food prices were already near a record last month before Russia’s invasion of Ukraine disrupted exports and sent them to highs https://t.co/TSX6F1yKDm — Bloomberg Markets (@markets) March 5, 2022

„В същото време правим каквото можем, за да намерим и допълнителни източници. Но с толкова кратки срокове, това е трудно“, каза той, преди новината да се появи.

Анализатори също предупредиха, че този ход ще означава по-високи разходи за фермерите и по-ниски добиви. Това може да доведе до още по-високи разходи за храна.

Хранителните вещества също не са единственият фактор, който трябва да се вземе предвид.

Огромни количества природен газ са необходими за производството на амоняк, ключова съставка в азотния тор. Yara International разчита на огромни количества руски газ за своите европейски заводи.

Миналата година тя беше принудена временно да спре производството на около 40% от капацитета си в Европа заради скока в цената на газа на едро. Други производители също съкратиха доставките.

В съчетание с по-високи тарифи за доставка, санкции срещу Беларус (друг основен доставчик на поташ) и екстремни метеорологични условия - това предизвика голям скок в цените на торовете миналата година, което допринесе за скока в цените на храните.

Компанията казва, че прави ежедневни оценки за това как да поддържа доставките и че е твърде рано да се каже дали може да има още спирания.

Шефът на Yara казва, че светът трябва в дългосрочен план да намали зависимостта си от Русия за глобалното производство на храни.

„От една страна, ние се опитваме да поддържаме потока от тор към фермерите, за да поддържаме земеделските добиви."

"В същото време трябва да има силна реакция. Ние осъждаме руската военна инвазия в Украйна, така че това е дилема и откровено казано е много трудна."

How will the conflict in #Ukraine impact global food security?



The impact will likely be felt beyond Ukraine’s border. WFP is deeply concerned about the potential impact on access to food for civilians in affected areas and on our operations globally. @WFPChief explains pic.twitter.com/9c9nG8IaTm — World Food Programme (@WFP) February 28, 2022

Изменението на климата и нарастващото население вече са част от предизвикателствата, пред които е изправена световната система за производство на храни – всичко това преди началото на пандемията.

Изпълнителният директор на Yara International описва войната като "катастрофа на върха на катастрофата", като подчертава колко уязвима от шокове е глобалната верига за доставки на храни.

Това ще увеличи продоволствената несигурност в по-бедните страни, добавя той.

„Трябва да имаме предвид, че през последните две години има увеличение със 100 милиона повече хора, които си лягат гладни... така че това да се появи на върха е наистина тревожно."