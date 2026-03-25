Войната в Иран прави Доналд Тръмп по-слаб - и по-гневен

Н икога не зaлaгайте срещу Доналд Тръмп. Никой политик не може да опровергае политическата гравитация така, както човекът, чиито поддръжници щурмуваха Капитолия на 6 януари 2021 г., само за да бъде преизбран през 2024 г. с още по-голям дял от гласовете. И все пак е трудно да си представим криза, по-прецизно проектирана да пресече траекторията на неговото президентство от неговата неразумна и безразсъдна война срещу Иран. Дори една кратка война ще промени курса на втория му мандат. Такава, която продължи с месеци, може да го приземи катастрофално, пише в свой анализ The Economist .

Седем причини, поради които Тръмп все още не е спечелил войната с Иран

Причината е, че борбата срещу Иран отслабва трите политически суперсили на Тръмп: способността му да налага собствената си реалност върху света, неговото безпощадно използване на лостове за влияние и господството му над Републиканската партия. Дори без Иран, силата на тези тръмпистки предимства вероятно щеше да отслабне след междинните избори. Войните ускоряват промяната, пише още в анализа на The Economist.

Започнете с Тръмп срещу Реалността. В политиката президентът показа забележителна способност да извърта фактите и, разбира се, той настоява, че вече е триумфирал в Иран. И все пак войната говори сама за себе си. Иранският режим не може да спечели в никакъв конвенционален смисъл. Но въпреки широкоразпространеното унищожаване на инфраструктура и убийствата на висши лидери — включително шефа на сигурността Али Лариджани — режимът в Иран за момента оцелява, а неговите около 400 кг почти готов за бомба уран остават в неизвестност.

Нещо повече, Иран води собствена паралелна война срещу глобалната енергийна индустрия. Докато атакува корабоплаването в Ормузкия пролив и инфраструктурата на съседите си, пазарите водят резултата. Тъй като цената на петрола сорт „Брент“ скочи до над 110 долара за барел на 18 март след иранска ракетна атака срещу катарски център за природен газ, режимът ще заключи, че стратегията му работи.

Ако не друго, времето е на страната на Иран. Америка и Израел постепенно ще изчерпят полезните цели за въздушни удари или ще останат с малко батерии за прехващане, за да отразят иранските оръжия. За разлика от тях, Иран изглежда все още има изобилие от дронове. Докато ограничава трафика в пролива, цените на петрола ще се покачват и щетите за световната икономика ще растат.

Втората суперсила на Тръмп са лостовете за влияние. Сега, когато лидерите на други страни свикнаха с грубото отношение, те се учат как да се съпротивляват. Когато президентът призова съюзниците на Америка да помогнат за отварянето на пролива, предупреждавайки, че НАТО е изправено пред „много лошо“ бъдеще, ако откажат, те му затвориха вратата. Той бързо промени курса, преструвайки се, че никога не е имал нужда от помощ.

По същия начин Иран се противопоставя на Тръмп, като натрупва лостове срещу него. В последните дни Техеран сигнализира, че ще осигури безопасно преминаване през Ормузкия пролив за кораби от приятелски страни — знак, че смята да използва достъпа като инструмент за пазарлък. Дори ако Тръмп иска да сложи край на войната, Иран може да продължи да стреля по кораби. Ако водният път остане затворен до края на април, цената на петрола може да достигне 150 долара за барел.

Като се има предвид този натиск, Иран може да издържи за нещо повече от просто връщане към статуквото отпреди войната. Може да поиска премахване на санкциите или ангажимент от Америка да изостави някои бази в Близкия изток или да ограничи Израел. Ако в Америка се задава рецесия и фондовите пазари започнат да падат, дали Тръмп ще ескалира — например чрез превземане на остров Харг, където са експортните терминали на Иран? Или ще се пречупи?

Отговорът зависи отчасти от последната му сила: контролът над неговата партия. Тръмп беше избран с обещания да спести на избирателите война и инфлация. Досега са загинали 13 американски военнослужещи; наземни операции в Иран за изземване на урана или на остров Харг биха изложили на опасност още много хора. Средните цени на бензина и дизела достигнаха 3,88 и 5,09 долара за галон, в сравнение с 3,11 и 3,72 долара при встъпването в длъжност на Тръмп. Републиканската подкрепа за войната е силна, но отслабва. Гласовита фракция от MAGА движението говори за предателство.

В частни разговори много избрани републиканци са разгневени. Неспособността на Тръмп да се вслуша в предупрежденията за Ормузкия пролив е типична за неговото пренебрежение към стратегията и неговия хюбрис — мисълта, че знае повече от хората, които наистина разбират. Вероятността републиканците да загубят контрола над Камарата на представителите на междинните избори през ноември сега е много голяма. Шансовете им да загубят и Сената са се увеличили до около 50%. Колкото по-тежко е поражението, толкова по-безсилен ще бъде президентът и толкова по-малко влияние ще има върху това кой ще наследи партията.

Ккаво следва за Иран, Тръмп е окуражен от опита с Венецуела

Ако войната се проточи, водейки до много високи цени на петрола и сриващи се фондови пазари, Тръмп може да потърси изход и да се огледа за победа другаде — например в Куба. Пазарите несъмнено биха отчели облекчение, ако боевете спрат. Но г-н Тръмп няма пълен контрол над тази война. Атаката на Иран срещу газовия център в Катар показва, че Техеран все още има карти за игра. И дори боевете да спрат утре, може да отнеме седмици за възстановяване на производството и нормализиране на доставките. Рискът от подновени ирански действия ще остане. Цените може да останат високи месеци наред. Всеки ден, в който това е така, отслабва президента, пише The Economist.

Политиката на Тръмп зависи от силата, която идва от победата. Ако той изглежда като губещ, очаквайте да потърси възмездие. Един по-слаб президент може да стане по-опасен.

Затъване

Тръмп е най-свободен да действа в чужбина. Той може да изостави НАТО. Може да изостави Украйна, за да накаже Европа. Може да притисне Латинска Америка в името на борбата с престъпността и наркотиците. Може да поиска пари за защитата на Япония и Южна Корея. Той ще бъде максималист по отношение на митата. Дори и да не успее, това ще разклати допълнително съюзите на Америка, за радост на Китай и Русия.

Но Тръмп е склонен да атакува и у дома. Той вече подкрепи идеята за отнемане на лицензи за излъчване на медии, които критикуват войната. Той иска Федералният резерв да намали лихвите, но неговата война прави това по-малко вероятно — очаквайте нови сблъсъци с централната банка. Той може да се насочи към предполагаеми врагове или да изпрати имиграционни агенти в градове, управлявани от демократи. Може да заплаши да се намеси в междинните избори. Трудно е да се види как Тръмп ще излезе победител от Иран. Имайте предвид: той е много лош губещ, завършва анализът на The Economist.