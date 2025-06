"Шумът се отразява на качеството ми на живот": Война за небето над Амстердам

У ини де Вит е много добре запозната със звука от реактивни двигатели – между 400 и 700 самолета прелитат над къщата ѝ в Асендолфт, малко градче на 30 километра северно от летище "Схипхол", всеки ден и всяка нощ. Това предаде Politico .

Разгневени местни жители настояват шумът да бъде ограничен. Авиокомпаниите и общината искат летището да запази ролята си на ключов възел. Конфликтът въвлече централното правителство, администрацията на Амстердам, съдилищата, местни активисти, авиокомпании и бизнес групи, Европейската комисия, а дори и Съединените щати.

Междувременно други европейски летища наблюдават с тревога, страхувайки се, че те може да са следващите, докато авиационният сектор се изправя пред все по-сериозни климатични и екологични предизвикателства.

Битката за летището е толкова ожесточена, че вече е вдъхновила нова нидерландска дума: schiphollen, която означава "манипулация, лъжи и изопачаване на фактите" – нещо, на което според местните жители често са подлагани.

"Петролът убива": Климатични активисти с демонстрация на летище в Германия

Въпреки че се намира само на 15 километра от сърцето на Амстердам, "Схипхол" е най-натовареното летище в ЕС по брой полети – през миналата година са отчетени 473 814 полета. Правителството планира да наложи лимит от 478 000 полета от по-късно тази година, като Европейската комисия вече е дала условно одобрение.

Но жителите твърдят, че това е прекалено много.

"Шумът се отразява на качеството ми на живот", казва де Вит.

"Веднъж изведох внучката си навън да играе и за 15 минути преброих 14 самолета", разказва тя и показва на телефона си списък с прелетели самолети, записани чрез приложение, разработено от антишумови граждански групи.

Според данни на летище "Схипхол", през 2019 г. 142 400 души са били сериозно обезпокоявани от шум от самолети, а 17 522 са страдали от тежки смущения в съня. Според неправителствените организации, борещи се срещу шума, реалните числа са значително по-високи.

Но авиокомпаниите се опасяват, че нисък лимит на полетите ще задуши растежа на "Схипхол" и ще навреди на финансовите им резултати.

"Не отричаме желанието на нидерландската държава да намали шума. Просто искаме това да се случи по логичен начин, който да не удари непропорционално силно нас", заяви главният изпълнителен директор на Air France-KLM Бенжамен Смит в края на март.

Летището допринася с около 1 процент от БВП на Нидерландия и осигурява над 100 000 работни места. Секторът е толкова важен, че крал Вилем-Александър, лицензиран пилот, понякога лети като гост-пилот с KLM.

Крайнодясната Партия на свободата на Герт Вилдерс, най-голямата парламентарна сила, водеше предизборната си кампания през 2023 г. с обещание в подкрепа на "Схипхол". Летището "трябва да продължи да расте", заяви партията.

Но ако политиците не предложат решение, то може да бъде наложено от съда. Нидерландските съдии имат традиция да вземат драстични решения, засягащи цели сектори, като селското стопанство, с цел защита на околната среда и общественото здраве.

Бившият премиер Марк Рюте се опита да реши проблема през 2023 г., като наложи ограничение от 460 000 полета. Но това предизвика недоволство както от ЕС, така и от САЩ, и правителството му беше принудено да отстъпи, след като не успя да получи одобрението на Комисията.

Moving Heathrow to a new location in or near the Thames Estuary was one of the best ideas ⁦@BorisJohnson⁩ had.



Dutch brawl over airport noise sets tone for rest of Europe – POLITICO https://t.co/r4Tx5nKhpc