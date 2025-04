Най-северното летище има огромен проблем

З амръзналите простори на Арктика бързо се превръщат в едни от най-горещите точки на света, пише CNN .

Опитът на президента Доналд Тръмп да купи Гренландия, както и нарастващият руски и китайски интерес към отварянето на морските маршрути по северното крайбрежие на Сибир, изведоха тези отдалечени региони на преден план.

Но новооткритата популярност на Арктика не се дължи единствено на геополитиката. Дестинации по Арктическия кръг – от Аляска до Лапландия – отчитат рекорден брой посетители, тъй като все повече авантюристично настроени туристи търсят тръпката от изследването на крайните предели на планетата.

Шведски стартъп на име OceanSky Cruises дори планира луксозни пътувания с дирижабъл до Северния полюс.

Макар че върхът на планетата вероятно ще остане недостъпен за средностатистическия турист още известно време, някои авиокомпании могат да се доближат изключително много до него.

Една от най-северните земни точки е изненадващо достъпна.

Летище “Свалбард”, разположено на норвежкия архипелаг Свалбард, е най-северното летище в света с редовни търговски полети.

Две авиокомпании – SAS и Norwegian – летят целогодишно между летището в Лонгйърбюен, главното селище на островите, и континентална Норвегия, на повече от 800 километра на юг.

Летището редовно приема и чартърни полети и частни самолети – толкова голям е интересът към уникалното му географско разположение.

Жизненоважна връзка с крехко място

Арктика е един от най-уязвимите към околната среда региони в света, а екипът на летище Свалбард вече усеща последиците от климатичните промени.

Когато през 70-те години на миналия век е изградена 2300-метровата писта в Лонгйърбюен, никой не е очаквал, че слоят “вечна замръзналост” (т.нар. пермафрост), върху който е положена, ще започне да се топи. Но именно това се случва сега.

Вечната замръзналост се определя като земя, която е замръзнала поне за две години. Нейното затопляне и размразяване се превръща в сериозен проблем за Свалбард, тъй като води до нестабилност, слягане на почвата, увреждане на инфраструктурата и увеличен риск от свлачища и лавини.

„През летните месеци проверяваме пистата изключително внимателно всеки ден, защото почвата може да се слегне във всеки един момент. Очакваме този проблем само да се задълбочава“, казва по телефона управителката на летището Рагнилд Комисруд пред CNN.

Трудно е да се надцени значението на тази писта за около 2500-те жители на Свалбард. Ако летището бъде затворено, повечето жизненоважни доставки ще трябва да пристигат по море – пътуване, което отнема до два дни в едната посока.

„Винаги разполагаме с допълнителен персонал, защото ако нещо се повреди, трябва да можем да го поправим сами, без външна помощ“, обяснява Комисруд. Например, след като местната електроцентрала отказала, е трябвало да бъдат изпратени аварийни генератори от континента с военен транспортен самолет C-17 Globemaster.

