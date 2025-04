Това е най-доброто летище в света за 2025 г. - има център за пеперуди и закрити градини

П рекарването на времето на летището обикновено е толкова неприятно, че има цяла тенденция в TikTok, посветена на това хората да преминават през терминала за възможно най-кратко време, пише CNN.

Не и в сингапурското летище Чанги, което току-що бе обявено за най-доброто летище в света за 13-и път от организацията за оценка на въздушния транспорт Skytrax.

Чанги е дестинация сама по себе си, където е въведено ранно чекиране, за да могат пътниците да оставят багажа си до 48 часа преди полета, така че да могат да превърнат времето си на летището в част от почивката.

Повечето от тях ще попаднат в огромния 10-етажен търговски център Jewel, който през 2024 г. ще бъде посетен от 80 млн. души. След това са множеството закрити градини (включително център за пеперуди) Rain Vortex.

Има спа центрове, хотели, художествени изложби, музей, кино; има дори тематичен парк за динозаври.

Skytrax признава летището и за гастрономическа страна на чудесата. На Световните летищни награди, които се проведоха в Мадрид на 9 април, то получи наградата за най-добро летищно хранене в света, както и наградите за най-добри летищни тоалетни и най-добро летище в Азия.

Това едва ли ще бъде последното отличие, което това образцово летище получава.

