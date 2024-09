Воден апокалипсис: Расте броят на жертвите на тайфуна "Яги", връхлетял Виетнам

Б роят на жертвите на тайфуна "Яги", който предизвика наводнения и свлачища във Виетнам - най-вече в северната му част, достигна 197, предаде АФП, като се позова на днешно изявление на правителството на страната.

Vietnam typhoon death toll hits 179



Typhoon Yagi has destroyed an entire hamlet in northern Vietnam, killing 30 people and leaving dozens more missing in the process, after the settlement of Lang Nu was buried under mud and debris.



At least 141 people remain missing nationwide,… pic.twitter.com/ETtJvixe7F — John Metzner (@JohnRMetzner) September 12, 2024

128 души се водят изчезнали, допълва агенцията. 250 000 хектара земеделска земя са унищожени, гласи официален доклад на Министерството на земеделието на Виетнам.

#VietNam: Massive response mobilized following widespread damage by #TyphoonYagi#Yagi – one of the most powerful storm to hit the South China Sea in almost three decades – resulted in many fatalities and damaged more than 47,500 houseshttps://t.co/O5ezgda5iw — UN News (@UN_News_Centre) September 12, 2024

Няколко квартала на столицата Ханой са наводнени, информира Ройтерс. С травми от наводненията и свлачищата са около 800 души.

PM Wong sends condolences to families of victims hit by Typhoon Yagi in Vietnam https://t.co/eZQuWKr6hd — Laremie Tan (@Chinesepop) September 12, 2024

Според метеоролозите "Яги" е най-мощният тайфун, връхлитал Северен Виетнам от 30 години насам, отбелязва АФП.

Vietnam devastated | Typhoon Yagi death toll hits 127 as landslide in Lao Cai kills 38



Follow us on Rumble: https://t.co/AyYU3BQgRg pic.twitter.com/DqrbYYzAhQ — DELUH 🇨🇭ヽ༼ ͠° ͟ ͜ʖ ͡° ༽ノ🇷🇺 (@DON_GambleFi) September 12, 2024

* Във видеото: Евакуираха близо половин милион души в Китай заради тайфуна „Яги”

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase