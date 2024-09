Ужасяващият тайфун „Яги“: Броят на жертвите във Виетнам не спира да расте

М ост се срути, а автобус беше отнесен от свлачище в Северен Виетнам след тайфуна "Яги" и предизвиканите от него наводнения и свличания на кални маси, които причиниха смъртта на най-малко 59 души в страната, съобщи Ройтерс.

Тайфунът "Яги" взе най-малко 14 жертви, около 200 са ранени в Северен Виетнам

Виетнамският заместник министър-председател Хо Дук Фок заяви, че в провинция Футхо при срутването на моста в река са паднали 10 превозни средства и 13 души, пътували в тях, се издирват. Трима души са извадени от реката и откарани в болница.

The China Meteorological Administration on Sunday identified Super Typhoon Yagi as the strongest autumn typhoon to make landfall in China since 1949. https://t.co/pkmOOS0Vb0 pic.twitter.com/K32NOpv398