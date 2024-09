Отнесени кораби и изкоренени дървета: Супертайфунът "Яги" връхлетя Виетнам

С упертайфунът Яги изкорени хиляди дървета и отнесе кораби и лодки в морето, докато навлизаше в северната част на Виетнам на 7 септември, съобщиха държавните медии, цитирани от АФП.

Тайфунът достигна сушата в провинциите Хайфонг и Куанг Нин, като предизвика ветрове със скорост над 149 км/ч, след като премина през южен Китай, където уби двама души.

В Хайфонг при удара на тайфуна в небето над града са забелязани да се реят големи метални пластини и рекламни табели.

„От години не съм била свидетел на толкова силен тайфун. Беше страшно. Останах на закрито, след като заключих всички прозорци. Въпреки това звукът на вятъра и дъжда беше невероятен“, каза Тран Тхи Хоа, 48-годишна жена от Хайфонг.

At least three people dead and more than a dozen others missing after Super Typhoon Yagi hits northern Vietnam – state media pic.twitter.com/5OuyKbdZQD — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 7, 2024

Тайфунът връхлетя Виетнам, след като уби най-малко двама души и рани 92-ма други на южния китайски остров Хайнан.

Държавният телевизионен оператор CCTV съобщи, че Яги е донесъл ветрове със скорост над 230 км/ч, изкоренил е дървета и е наложил евакуацията на около 460 000 души.

🚨🇻🇳 #BreakingNews



Typhoon Yagi Hits Hanoi, Vietnam



- Evening update: September 7, 2024

- Location: Hanoi, #Vietnam

- Typhoon Yagi brings strong winds and heavy rain

- Storm causes damage and disruption



Stay safe, Hanoi!#TyphoonYagi #Hanoi #Vietnam #StormUpdate pic.twitter.com/Ap8NetKyts — Weather monitor (@Weathermonitors) September 7, 2024

През лятото и есента Южен Китай често е засегнат от тайфуни, които се формират в топлите океани на изток от Филипините и Тайланд.

Според проучване, публикувано през юли, тайфуните в региона сега се формират по-близо до брега, засилват се по-бързо и се задържат над сушата по-дълго време поради изменението на климата.

* Във видеото: Евакуираха близо половин милион души в Китай заради тайфуна „Яги”

