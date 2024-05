След украинска атака с дрон: Влак дерайлира във Волгоградска област в Русия

Т оварен влак дерайлира в югозападната Волгоградска област в Русия след предполагаема украинска атака с дрон, предадоха руски медии, цитирани от ДПА.

Дронът е поразил вагон цистерна с гориво, пише каналът „База“, въпреки че пресслужбата на руските железници съобщава само, че външна намеса е причинила инцидента.

"Според предварителната информация няма пострадали", пише в изявлението.

Дерайлиралият влак е повредил около 300 метра от релсите край село Котлубан. Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, показват вагоните, паднали върху железния път. Някои от вагоните са силно повредени.

