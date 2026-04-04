Влак дерайлира край Трявна, има пострадали пътници

Т рима пътници са пострадали, след като бързият влак №4631 от Русе за Пловдив се е ударил тази сутрин в активирало се свлачище в междугарието Царева Ливада – Трявна, съобщиха от Държавно предприятие (ДП) „Национална компания железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Движението на влаковете в участъка е преустановено.

Инцидентът е станал в 8:05 часа. По информация на НКЖИ свлачището е било предизвикано от лоши метеорологични условия.

При удара са дерайлирали локомотивът и първият вагон на композицията. Във влака е имало 65 пътници. Към мястото на инцидента пътуват аварийни екипи на НКЖИ.

За пътниците от засегнатия влак е изпратен дизелов локомотив от Горна Оряховица, който ще изтегли вагоните до гара Царева Ливада. Оттам пътниците ще бъдат превозени с автобуси до гара Дъбово. Организира се автобусен превоз и за пътниците от останалите засегнати влакове в участъка.

Очаква се нарушаване на графика за движение на влаковете по четвърта железопътна линия в участъка Горна Оряховица – Дъбово.

Сигналът за инцидента е подаден след 8:50 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово.

От Община Трявна потвърдиха за инцидента и уточниха, че влакът е дерайлирал на един километър от спирката на село Стайновци.