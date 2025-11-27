Тежък влаков инцидент в Китай, загинаха 11 души

Е динадесет души загинаха при нещастен случай с влак в южната китайска провинция Юнан, предаде Ройтерс.

Влакът ударил група работници, които тествали сеизмологично оборудване и които били навлезли на железопътната линия.

При удара са били ранени двама работници.

Това е най-тежката катастрофа в Китай от 1997 г. насам, когато над 100 души бяха убити в провинция Хунан

Историята на железопътните инциденти в Китай включва няколко значими събития, които оформиха официалните реакции и политики в областта на безопасността. Една от най-тежките железопътни катастрофи в страната се случи през 1997 г. в провинция Хунан, когато при сходен сблъсък загинаха 126 души. Този инцидент остави траен отпечатък и служи като мрачен еталон за последващи трагедии.

Повече от десетилетие по-късно, на 28 април 2008 г., друг сериозен инцидент разтърси страната. Край град Цзъбо, провинция Шандун, пътнически влак от Пекин за Циндао се сблъска челно с друг пътнически влак. Катастрофата отне живота на най-малко 70 души и рани 420. Първоначалното разследване на железопътните власти бързо изключи версията за терористичен акт и посочи "човешка грешка" като основна причина за сблъсъка.

Само година по-късно, през юли 2009 г., нов инцидент показа уязвимостта на железопътната мрежа пред природни бедствия. Влак, пътуващ от Шанхай за туристическия град Гуилин, дерайлира в планински район в провинция Цзянси. Причината беше свлачище, предизвикано от силни бури. В резултат на инцидента загинаха най-малко 10 души, а 55 бяха ранени.