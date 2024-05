Владимир Путин на визита в Узбекистан

Р уският президент Владимир Путин пристигна на двудневно държавно посещение в Узбекистан днес, предаде ТАСС. Той бе посрещнат на летището на столицата Ташкент от колегата си Шавкат Мирзийоев.

✨️𝐍𝐎𝐖 | 🇷🇺 🇺🇿 | Russian President Vladimir Putin has arrived in Uzbekistan. He was welcomed by his counterpart, President Shavkat Mirziyoyev.



It's a two-day visit to discuss bilateral relations, security and the strengthening of the economy for both countries. pic.twitter.com/G6p1WmFLZ0