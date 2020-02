Вирусът на ТОРС и епидемията от 2003 г., за коронавирусите и Китай

П рез ноември 2002 г. лекарите в Гуандун, провинция в югоизточен Китай, започват да регистрират първите случаи на вирус, който впоследствие ще стане известен като вируса на ТОРС (тежък остро респираторен синдром).

През следващите месеци заболяването ще засегне 8096 души в общо 26 страни и ще доведе до смъртта на 774-ма.

Въпреки че първоначалното забавяне на определянето на същността на ТОРС позволява неговото широко разпространение, обединението на лекари от цял свят помага за потушаването на пандемията.

Причините за бавното изолиране на вируса на ТОРС са многостранни.

До онзи момент лекарите не познавали това заболяване и първоначално смятали, че случаите на заболели в провинция Гуандун се отнасят до прояви на атипична пневмония.

Corona virus



China originated these flu strains:

-1918-19 "Spanish' flu"

-1957 Asian flu

-1868 Hong Kong flu

-1977 Russian flu

-2002 flu-like SARS outbreak



Am. Thinker pic.twitter.com/GflTPA1sfp — Thomas D. Arkwright (@DrTomArkwright) February 5, 2020

„Никой не знаеше за случващото се, включително и хората в Пекин”, споделя Арнолд С. Монто, професор по епидемиология в университета в Мичиган.

Дори и след като лекарите започват да осъзнават, че става дума за непознат вирус, те „продължават да пазят информацията на локално ниво, което се оказва един от големите проблеми”.

Съществуват доказателства за това, че властите са карали лекарите да не оповестяват новите случаи на заболели, когато ТОРС достига Пекин.

През април 2003 г. сп. „Тайм” получава писмо от служител във военната болница в Пекин, в което той съобщава, че реалният брой на заразени с вируса на ТОРС е много по-голям от официално съобщения.

Твърденията му се оказват верни и същият месец китайските власти съобщават реалния брой заболели към този момент.

Scientists have discovered that the new 2019-nCoV virus has a lot in common with the SARS virus. They will work hard to find out if the drugs used for SARS can be used to treat the new virus. pic.twitter.com/40kHWrZvTb — Erudite_Birdy (@BirdyErudite) February 4, 2020

ТОРС се заражда в Китай, след което се пренася в Хонконг

Вирусът на ТОРС напуска Китай и преминава в Хонконг през февруари 2003 г., когато професорът по медицина от Гуандун Лиу Шианлун, който е преносител на заразата, се настанява в 911-та стая на хотел „Метропол”.

64-годишният професор съвсем скоро започва да проявява симптомите на болестта, настанен е в болница, а две седмици по-късно умира.

По време на краткия си престой в хотела обаче той успява да зарази с ТОРС някои от гостите.

Тези хора пренасят ТОРС в Сингапур, Торонто и Ханой.

Corona virus outpaces SARS. 8,100 Confirmed corona virus cases vs 8100 SARS cases globally 2002-2003. pic.twitter.com/TDppzrZ1g0 — Chester Clarke (@chesterhdclarke) February 2, 2020

„Тази история е интересна, тъй като тя обуславя един от проблемите, които се появяват през 2003 г.”, казва Монто.

Проблемът, с който се сблъскват учените, е това как едни хора, носители на вируса на ТОРС, са способни да заразят голям брой души, а други – много малко или николко.

Монто припомня, че първите случаи на вируса на ТОРС не са били достатъчно добре изолирани. Това довежда до заразяването на хора от медицинския персонал, които изнасят вируса извън болниците.

Here are 3 charts I cobbled together looking at #nCoV19 and the #SARSvirus. At the same time after the initial outbreak, nCov has claimed as many lives as SARS and has infected about 3 times more people. nCov infections are still accelerating. Watch out non-Asia... pic.twitter.com/SIISyqXLf2 — Rob Carnell (@RobCarnell1) January 31, 2020

Разпространението на ТОРС е прекратено, благодарение на въвеждането на карантина и международното сътрудничество

Болести като вируса на ТОРС създават всеобща паника поради многото неизвестни.

По време на най-големия бум на разпространение на ТОРС учените смятат, че няма да успеят да го елиминират и той ще се превърне в сезонна болест като грипа, който убива стотици хиляди души ежегодно.

За щастие лекари и учени успяват да унищожат вируса на ТОРС, като изолират и поставят под карантина заразените, докато вирусът не бъде напълно заличен от техния организъм, така че да не могат да го пренасят на други хора.

Confirmed cases of the 2019 novel coronavirus acute respiratory disease (2019-nCoV ARD) worldwide as of 4 p.m. Wednesday, Feb. 5. https://t.co/eraPSLUedG pic.twitter.com/P5jrP4ufDy — Inquirer (@inquirerdotnet) February 5, 2020

Благодарение на международното сътрудничество и поставянето под карантина на заболелите Световната здравна организация и засегнатите страни успяват да овладеят кризата до юли 2003 г.

През следващите години единствените случаи на заболяване с вируса на ТОРС са били по време на лабораторни експерименти, в които учените изучавали коронавируса, причиняващ болестта.

По време на кризата с вируса на ТОРС Китай и Хонконг претърпяват най-големи загуби.

В Китай регистрираните случаи са 5327, а починалите – 349. В Хонконг заболелите са 1755, а смъртните случаи – 299.

The Wuhan coronavirus is thought to spread through respiratory droplets emitted by coughing or sneezing. There's also a possibility the virus can spread through contaminated fecal matter. There's currently no evidence that it's airborne. https://t.co/A1fMLycIzr — CNN (@CNN) February 5, 2020

Какво знаем за коронавирусите?

Тежкият остро респираторен синдром (ТОРС), както и заболяването, което в края на миналата година се зароди в китайския град Ухан, имат общ източник – коронавирусите.

Коронавирусите са група от вируси, които причиняват различни заболявания при птиците и бозайниците.

При хората тези вируси обикновено причиняват инфекции на дихателната система, често със симптомите на настинка.

По-редките форми на коронавируси като тази на ТОРС и на вируса, който в края на 2019 г. бе изолиран в Ухан, могат да бъдат и смъртоносни.

При кравите и прасетата например коронавирусите причиняват диария. При птиците те също провокират респираторни заболявания.

Първите коронавируси са изолирани през 60-те години на миналия век.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуално съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.