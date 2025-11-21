Свят

Журналист подаде жалба срещу Александър Вучич за участие в "снайпер туризъм" в Сараево

В жалбата се твърди, че снайперисти от Италия и други държави са пътували до босненската столица, за да убиват цивилни по време на четиригодишната обсада на града през 90-те години

21 ноември 2025, 15:54
Журналист подаде жалба срещу Александър Вучич за участие в "снайпер туризъм" в Сараево
Източник: Getty Images

Х ърватски разследващ журналист е подал жалба до прокуратурата в Милано срещу сръбския президент Александър Вучич за предполагаемото му участие в аферата „Сараевско сафари“. В нея се твърди, че снайперисти от Италия и други държави са пътували до босненската столица, за да убиват цивилни по време на четиригодишната обсада на града през 90-те години, предаде The Guardian

Миналата седмица прокуратурата в Милано започна разследване, което цели да идентифицира предполагаемите италиански участници. Те ще бъдат разследвани по обвинения в умишлено убийство, утежнено от жестокост и низки подбуди.

Според разследващите се предполага, че групи от „снайперисти туристи“ са участвали в масовите убийства, след като са плащали големи суми пари на войници от армията на Радован Караджич – бившия босненски сръбски лидер, който през 2016 г. беше признат за виновен в геноцид и други престъпления срещу човечеството – за да бъдат транспортирани до хълмовете около Сараево и да стрелят по населението за удоволствие.

Повече от 10 000 души са убити в Сараево от обстрели и снайперистки огън между 1992 г. и 1996 г. в най-дългата обсада в съвременната история, след като Босна и Херцеговина обявява независимост от Югославия. Снайперистите са били може би най-страховитият елемент от живота под обсада в Сараево, тъй като са стреляли безразборно по хората по улиците, включително и по деца.

Разследването е породено от правна жалба, подадена от Ецио Гавацени, писател от Милано, който е събрал доказателства по твърденията, както и от доклад, изпратен до прокурорите от бившия кмет на Сараево Бенямина Карич.

Гавацени заяви, че за първи път е чел репортажи за предполагаемите снайперисти туристи в италианската преса през 90-те години, но е започнал да разследва по-задълбочено едва след като е гледал „Сараевско сафари“ – документален филм от 2022 г. на словенския режисьор Миран Жупанич.

В сряда разследващият журналист Домагой Маргетич е подал своята жалба срещу Вучич до прокурорите, които разследват случая.

Както се съобщава в Сараево, през последните дни Маргетич е публикувал в социалните мрежи доказателства, че Вучич, тогава млад доброволец, е присъствал на един от военните постове в Сараево, от които според свидетели чужди граждани и сръбски ултранационалистически части са стреляли и убивали цивилни в  зловещо „туристическо сафари“.

Никола Бригида, адвокат, помогнал на Гавацени да подготви своята жалба, заяви: „Доказателствата, събрани след дълго разследване [от Гавацени], са добре подкрепени и биха могли да доведат до сериозно разследване за установяване на виновниците. Налице е и докладът от бившия кмет на Сараево.“

Гавацени твърди, че се предполага, че „много, много, много италианци“ са били замесени, без да предоставя точна бройка. „Имало е германци, французи, англичани… хора от всички западни страни, които са плащали големи суми пари, за да бъдат отведени там, за да стрелят по цивилни.“

Той добави: „Не е имало политически или религиозни мотиви. Това са били богати хора, които са отивали там за забавление и лично удовлетворение. Говорим за хора, които обичат оръжията и може би ходят на стрелбища или на сафари в Африка.“

Гавацени твърди, че италианските заподозрени са се срещали в северния град Триест и са пътували до Белград, откъдето войници на босненските сърби са ги придружавали до хълмовете на Сараево.

„Съществувал е трафик на военни туристи, които са отивали там, за да стрелят по хора“, каза той. „Наричам го безразличие към злото.“

Вучич все още не е коментирал тези обвинения. Въпреки това слухове за времето, прекарано от него в Сараево, се разпространяват от години. В интервю за босненски телевизионен канал през 2021 г. сръбският президент категорично е отрекъл някога да е стрелял по обсадения град. Той е описал обвиненията като политическа манипулация, която се корени в националистическата реторика от младостта му и в крехкия баланс на силите в региона.

Източник: The Guardian    
