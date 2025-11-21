Домашен ужас в София - 19-годишен душил майка си и ѝ се заканил с убийство

С офийска районна прокуратура обвини и задържа 19-годишен младеж за нанесена телесна повреда на майка си и за закана с убийство.

Събраните доказателства показват, че на 19 ноември 2025 г. в кв. „Борово“ в София обвиняемият С.И. е хванал майка си за шията и я е стискал, причинявайки кръвонасядане и оток в основата на шията. Деянието е извършено в условията на домашно насилие, като по време на инцидента младежът й се е заканил, че „я иска мъртва“.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по членове 131 и 130 от Наказателния кодекс, както и член 144, за които се предвижда наказание лишаване от свобода.

С постановление на наблюдаващ прокурор С.И. е задържан за срок до 72 часа. Предстои Софийски районен съд да разгледа искане за определяне на постоянна мярка „задържане под стража“.