Задържаха под стража обвинения за подкуп надзирател от Варна

В арненският окръжен съд задържа под стража 43-годишния служител на Следствения арест в града, който е обвиняем за поискан и приет подкуп и за престъпление по служба, съобщиха от Апелативната прокуратура.

Мъжът бе задържан на 19 ноември. По разследването се работи от месец август тази година.

Един от надзирателите от варненския арест остава задържан за 72 часа

Според обвинението, той е поискал и взел подкуп от 2000 лева, за да внесе забранени вещи в ареста – два мобилни телефона.

Според съда, ако е на свобода, обвиняемият може да извърши друго престъпление, тъй като в хода на разследването са събрани данни за продължителен период на престъпна дейност.

След изненадваща проверка: Задържаха петима служители от ареста във Варна

Работата по документирането и доказването ѝ продължава под ръководството на Окръжната прокуратура във Варна.

Определението на съда подлежи на въззивен контрол от Апелативния съд в крайморския град.