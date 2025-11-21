У краинските въоръжени сили казаха днес, че удържат отбранителните си линии в северната част на обсадения град Покровск в източната Донецка област и блокират опитите на руските войски да напреднат на това направление, предаде Ройтерс.

Руската армия от месеци настъпва към Покровск в опит да превземе логистичния център, определян от руски медии като "врата" към индустриалния регион Донбас.

Вчера началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия Валерий Герасимов заяви пред президента Владимир Путин, че руските войски са превзели 70 процента от Покровск, както и целия град Купянск в Харковска област - твърдения, които Украйна бързо отрече.

Ivanopolye/Ivanopillya



Maps



As you can see in the third map the area south of the Kleban-Byk reservoir is also fully cleared and under complete Russian control,it initially appeared as such only on Western mappers osint.



For some reason the local Ukrainian command refused to… pic.twitter.com/t9Nu12Rpzw — Z.O.V Military (@WarHunter2222) November 21, 2025

Вчера 7-и корпус за бързо реагиране на въздушнодесантните сили на Въоръжените сили на Украйна, участващ в сраженията в Покровск, каза в изявление, че нанася тежки загуби на руските войски и подсилва собствените си сили, включително с безпилотни летателни апарати.

"Врагът се опитва да пресече железопътна линия, за да увеличи площта на окупираната част от града, но нашите войски блокират тези опити", се посочва в изявлението. "Вражеските войски в Покровск са разгромени. В резултат на това врагът e принуден да попълва загубите си сред личния състав" се казва още в него.

Военната карта на "ДийпСтейт" (DeepState) - украински сайт, който картографира фронтовата линия - показва, че руските сили са пресекли железопътната линия, преминаваща през Покровск, в две части на града, съответно на 14 ноември и 20 ноември.

Руските сили напредват към ключовия украински град Покровск

Руските сили, които понастоящем контролират около 19 процента от територията на Украйна, неотдавна постигнаха напредък по на юг, по-конкретно в Запорожка област, отбелязва Ройтерс.

По-рано днес Министерство на отбраната на Руската федерация обяви, че въоръжените сили на страната са превзели селищата Ямпил, Ставки, Новоселивка и Масляковка в Донецка област, както и село Радисне в съседната Днепропетровска област, предаде РИА Новости.

Тези твърдения не са проверени по независим път.