Заснеха Бритни Спиърс да се отправя към колата си с чаша в ръка, близките ѝ са притеснени

Б ритни Спиърс беше забелязана да се отправя към колата си с чаша за шампанско в ръка, докато семейството ѝ остава притеснено от непостоянното ѝ поведение през последните седмици.

Според снимки, получени от Page Six, изпълнителката на „Toxic“ е била заснета да държи чашата, след като е напуснала винения бар Stonehaus в Уестлейк Вилидж, Калифорния, във вторник.

Britney Spears spotted walking to car with champagne flute as family remains concerned over erratic behavior https://t.co/CQXdaKqq81 pic.twitter.com/74GETLrkm7 — Page Six (@PageSix) November 21, 2025

Екипът на Спиърс обаче заяви пред „Дейли Мейл“, че поп звездата не е консумирала алкохол по време на рядката си поява. Представител на певицата не е отговорил на запитването на Page Six за коментар, а от ресторанта не са били открити. Междувременно Спиърс критикува снимките във видеоклип в Instagram, публикуван в четвъртък.

Тя нарече папараците „невероятно зли“, като заяви, че винаги правят „най-лошите снимки“ на нея и че „не може да отиде никъде“, без да бъде тормозена. „Това е толкова обидно“, добави тя.

Кадрите показват звездата, докато напуска заведението и се насочва към автомобила си, придружена от служител на винения бар.

Изпълнителката е опитала да остане незабележима, скривайки се зад слънчеви очила и бял дантелен шал, преметнат върху главата. Тоалетът ѝ включваше кафяво карирано сако, къса дантелена риза и сини дънки с ниска талия. Спиърс бе комбинирала визията с кафяви обувки на висок ток и бежова чанта.

За грима си певицата беше избрала яркочервено червило, а косата ѝ бе оформена на леко разрошени вълни около лицето.

Разходката на звездата от „Gimme More“ идва на фона на растящите опасения за нейното благополучие. Миналия месец Спиърс отново попадна в заглавията, след като беше видяна да шофира неравномерно след вечеря с приятели. Свидетели разказаха, че тя се е отклонявала между лентите, след като е напуснала ресторант Red-O в Калифорния.

Източник заяви пред „Дейли Мейл“, че новият мемоар на бившия ѝ съпруг Кевин Федърлайн, „Мислеше си, че знаеш“, е поставил Спиърс „в криза“.

„Тя се върти в спирала. Това отваря отново стари рани“, твърди източникът. Спиърс реагира със странна публикация в социалните мрежи, в която написа: „Ако някой се чуди, че двойникът не съм била аз... 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤓“.

Друг източник каза пред изданието, че близките на певицата са силно притеснени от нейното „ужасяващо“ поведение.

„Много се говори за това какво да се прави, ако изобщо се прави нещо. Как можем да я защитим от самата нея“, сподели той. Разкритията на Федърлайн — в които тя е обвинена в изневяра и употреба на кокаин, докато е кърмила синовете им — излязоха на 21 октомври. Двамата бивши съпрузи, които бяха женени между 2004 и 2007 г., имат двама синове: Шон Престън (20 г.) и Джейдън Джеймс (19 г.).

Britney Spears was spotted out and about in Los Angeles after raising concerns over her recent erratic behavior. 📸: BACKGRID pic.twitter.com/5IzcSMNSC3 — Page Six (@PageSix) November 21, 2025

Спиърс отрече обвиненията и ги определи като „изключително болезнени“ и „изтощителни“.

„Тези бели лъжи в онази книга отиват директно в банката и аз съм единствената, която наистина е наранена тук“, написа тя в X. В интервю миналата седмица Федърлайн заяви, че иска най-доброто за майката на децата си и че синовете им се опитват да възстановят отношенията си с нея.

„Те абсолютно обичат майка си, нали? Искам да кажа, винаги, винаги са го правили и винаги ще го правят“, каза той. „Това им е внушено. И винаги съм искал да имат връзка с майка си, както аз имам с моята майка.“

Федърлайн получи попечителството над децата след кризата на Спиърс в средата на 2000-те, която доведе до поставянето ѝ под рестриктивно попечителство. Правната мярка продължи 13 години и беше прекратена през 2021 г.