Расте броят на жертвите на удара в Тернопол

Б роят на убитите при руския удар в сряда срещу жилищен блок в украинския град Тернопол достигна 31, съобщи днес украинската полиция, цитирана от Франс прес.

Два дни след атаката, продължава издирването на оцелели в развалините на сградата, ударена от крилата ракета, която е унищожила горните етажи.

💔 There are already 31 dead in Ternopil.



Вчера украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че броят на жертвите е 26, а ранените са над 90, като 22 души са в неизвестност.

Това е една от най-смъртоносните атаки за годината в Украйна, която се бори от над три години срещу руското нашествие, отбелязва АФП.

Днес украинската полиция съобщи, че спасителите са "намерили телата на още трима души в развалините на разрушената сграда: една жена и две деца". От 31 потвърдени жертви има 6 деца, както и 18 от общо 94 ранени.

"Търсенето на все още изчезналите продължава", добави полицията.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк заяви в сряда, че е "особено шокиран от големия брой цивилни жертви в Тернопол" - град, разположен на стотици километри от фронтовата линия, припомня АФП.