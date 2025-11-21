Расте броят на жертвите на удара в Тернопол

Б роят на убитите при руския удар в сряда срещу жилищен блок в украинския град Тернопол достигна 31, съобщи днес украинската полиция, цитирана от Франс прес.
Два дни след атаката, продължава издирването на оцелели в развалините на сградата, ударена от крилата ракета, която е унищожила горните етажи.
💔 There are already 31 dead in Ternopil.— UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) November 21, 2025
The bodies of a woman and two children were pulled from the rubble. pic.twitter.com/DB8qEJIEmt
Вчера украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че броят на жертвите е 26, а ранените са над 90, като 22 души са в неизвестност.
Това е една от най-смъртоносните атаки за годината в Украйна, която се бори от над три години срещу руското нашествие, отбелязва АФП.
Днес украинската полиция съобщи, че спасителите са "намерили телата на още трима души в развалините на разрушената сграда: една жена и две деца". От 31 потвърдени жертви има 6 деца, както и 18 от общо 94 ранени.
"Търсенето на все още изчезналите продължава", добави полицията.
Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк заяви в сряда, че е "особено шокиран от големия брой цивилни жертви в Тернопол" - град, разположен на стотици километри от фронтовата линия, припомня АФП.
For 3 days, a man waited by the ruins of a building in Ternopil, clinging to hope that rescuers would find his wife and two children. But the miracle never came: his wife, their 18‑month‑old son, and 6‑year‑old daughter were found dead. Russia murdered them. pic.twitter.com/uUD5BhA6gM— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 21, 2025