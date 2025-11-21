МКЧК намалява бюджета си, съкращава 2900 служители

М еждународният комитет на Червения кръст (МКЧК) обяви днес, че ще намали бюджета си за следващата година със 17% до 2,23 милиарда долара и ще съкрати 2900 служители, съобщи Ройтерс.

Хуманитарният сектор е изправен пред безпрецедентен недостиг на средства, тъй като страните, които предоставят финансови средства, пренасочват вниманието си към отбраната. Това принуждава организациите да вземат трудни решения кого да подпомагат на фона на множество конфликти и рекорден брой разселени хора, отбелязва Ройтерс.

В същото време САЩ, които са едни от най-големите донори, преструктурираха програмите си за външна помощ под ръководството на президента Доналд Тръмп, който поставя акцент върху политиката "Америка на първо място".

"МКЧК остава твърдо ангажиран да работи на първа линия в конфликтните зони, където малко други могат да работят", заяви директорката на МКЧК Миряна Сполярич след заседание на управителния орган на организацията. "Финансовата реалност ни принуждава да вземаме трудни решения, за да гарантираме, че можем да продължим да предоставяме жизненоважна помощ на най-нуждаещите се."

Планираните съкращения представляват около 15% от общо 18 500-те служители на организацията и следват предишни мерки за икономии от 2023 година. Около една трета от тях ще бъдат чрез доброволно напускане и незапълване на свободни работни позиции, уточняват от МКЧК.

Базираната в Женева организация работи в над 90 държави, като дейността ѝ включва предоставяне на основна хуманитарна помощ и посещения на военнопленници. Тя действа като неутрален посредник в конфликти и беше ангажирана с връщането на израелски заложници от Газа и палестинци от израелски затвори, съгласно условията на примирието от 10 октомври.