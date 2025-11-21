28 години по-късно: Принцеса Даяна получи фигура в музея "Гревен", датата и тоалетът не са случайност

Д вайсет и осем години след трагичната ѝ смърт, принцеса Даяна най-сетне получи своята восъчна фигура в музея „Гревен“ на 20 ноември, като изборът на дата и тоалет не са случайни, предаде френската медия RTL.

Восъчната фигура на принцесата ще се присъедини към други членове на британското кралско семейство, включително крал Чарлз III. Бившата принцеса на Уелс вече има статуи със своя лик в различни музеи по света, като „Мадам Тюсо“ в Лондон, както и в Ню Йорк и Бостън.

Даяна Спенсър загина на 31 август 1997 г. при автомобилна катастрофа в тунела „Алма“ в Париж. Преди смъртта си иконата е имала насрочена среща с музея „Гревен“ за представянето на восъчната ѝ фигура, разкри парижката институция пред изданието 20 Minutes. Поради трагедията музеят „Гревен“ е решил да не издига статуя, позовавайки се на „етични“ причини.

След като посетил „Мадам Тюсо“ в Лондон, директорът на музея „Гревен“, Ив Деломо, в крайна сметка решил да преразгледа първоначалното си решение. Той почувствал, че восъчната фигура на Даяна не е „получила достатъчно видно място“, обясни той пред Huffington Post. Според него музеят „Гревен“ „може да се справи по-добре“. Междувременно Кристин Орбан, писателка и член на академията „Гревен“, проучва живота на принцесата и през пролетта на 2025 г. публикува книга с издателство „Албин Мишел“, озаглавена Mademoiselle Spencer. Тогава директорът на музея „Гревен“ решил, че „е време да се представи фигурата“.

Внимателно подбрани дата и рокля

Датата на приемането ѝ в музея „Гревен“, 20 ноември, не е избрана случайно. Това всъщност е годишнината от нейното известно интервю с журналиста Мартин Башир за британския канал Би Би Си, излъчено на 20 ноември 1995 г., след раздялата ѝ с Чарлз III.

„Бяхме трима в този брак, което е малко прекалено“, казва тя тогава, визирайки Камила, дългогодишната любовница на Чарлз и сегашна негова съпруга.

В музея „Гревен“ статуята на Лейди Даяна е облечена в нейната прочута черна рокля, носена на 29 юни 1994 г. на благотворително събитие в Лондон, известна като „Роклята на отмъщението“. Този доста нетрадиционен тоалет е облечен в деня, в който по британската телевизия е излъчен документален филм, в който принц Чарлз признава, че е бил неверен на Даяна. Статуята е изложена под купола на музея „Гревен“ – пространство, посветено на модата.