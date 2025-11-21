Стармър, Макрон, Мерц и Зеленски разговаряха

Л идерите на Германия, Франция и Великобритания обсъдиха американския план за Украйна с украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс. Четиримата европейски лидери проведоха телефонен разговор.

По време на разговора украинският лидер заяви, че украинските сили трябва да останат способни да защитават суверенитета на страната си. Това съобщи германски правителствен говорител, запознат със съдържанието на телефонния разговор.

⚡️ Europe’s biggest leaders say any deal on Ukraine must reflect EU and NATO positions, and Ukraine’s army must retain the ability to defend its sovereignty.



That’s what Merz, Macron, Starmer and Zelenskyy agreed in a phone call, according to the German Chancellor’s office.… pic.twitter.com/4iePEY7SpI — UNITED24 Media (@United24media) November 21, 2025

Стармър, Макрон и Мерц са изразили пред Зеленски тяхната продължаваща и пълна подкрепа за Украйна по пътя към постигане на траен и справедлив мир, допълни говорителят.

Четиримата европейски лидери освен това са приветствали усилията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, по-специално за предоставяне на Украйна на солидни гаранции за сигурност, каза германският правителствен говорител.

Лидерите на Германия, Франция и Великобритания са подчертали по време на телефонния разговор със Зеленски, че искат да съхранят в дългосрочен план жизненоважните европейски и украински интереси, предаде Франс прес.

Мерц след срещата на украинския лидер с Тръмп: Украйна се нужда от мирен план

Същевременно говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус заяви, че Украйна трябва да остане способна да се защитава сама и че настоящият фронт в Украйна трябва да бъде началната точка за постигане на споразумение, предаде Франс прес. Това изказване дойде на фона на това, че американският план предвижда териториални отстъпки, които Украйна да направи на Москва и освен това ограничава украинската армия, отбелязва Франс прес.

Междувременно запознати източници заявиха, че САЩ искат Украйна да подпише рамковия план за мир до следващия четвъртък. Ако това не се случи, то САЩ предупреждават, че ще преустановят споделянето на разузнавателни информации с Украйна.