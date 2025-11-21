Г оворителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че САЩ все още не са обсъждали в детайли с Москва плана за постигане на мир в Украйна, предадоха световните агенции.

Песков заяви, че Русия все още не е получила нищо официално от САЩ относно 28-точковия план на Вашингтон за прекратяване на войната. Говорителят на Кремъл добави, че неговата страна е отворена за преговори.

Moscow has not yet received any information about Vladimir Zelensky’s agreement to negotiate based on the peace plan proposed by Donald Trump, Dmitry Peskov told journalist Alexander Yunashev:https://t.co/TIjrmcJufd pic.twitter.com/J8kKhUYdLZ — TASS (@tassagency_en) November 21, 2025

Песков каза също така, че напредъкът на руските сили на бойното поле намаляват възможностите за президента на Украйна Володимир Зеленски да взима решения. Той допълни, че Киев трябва да вземе отговорно решение и трябва да го направи сега.

Говорителят на Кмеръл призова Зеленски да преговаря сега вместо по-скоро да губи още повече територии.

Песков: Русия работи със САЩ за мир, Киев спъва процеса

Песков освен това съобщи, че около 5000 украински военни са приклещени на източния браг на река Оскол, в източната украински Харковска област, предаде Ройтерс. Агенцията не може да провери това твърдение по независим път.

Русия миналата нощ заяви, че е превзела големия град Купианск, но Украйна отрече това да е истина, припомня Ройтерс.