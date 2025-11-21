Свят

Индийски изтребител се разби в Дубай, пилот загина

Индийските ВВС потвърдиха смъртта на пилота

21 ноември 2025, 15:05
Индийски изтребител се разби в Дубай, пилот загина
Минувач наблюдава дима, издигащ се след катастрофата с индийнски изтребител по време на авиошоу в Дубай, 21 ноември 2025 г.   
Източник: БТА

И ндийски изтребител "Теджас" се разби днес по време на демонстрационен полет на авиошоуто в Дубай, съобщиха Военновъздушните сили на Индия, цитирани от Асошиейтед прес.

Индийските ВВС потвърдиха смъртта на пилота. В изявление те посочват, че "пилотът е получил фатални наранявания при инцидента". "Военновъздушните сили дълбоко съжаляват за загубата на живота му и застават до скърбящото му семейство в този момент на скръб", се посочва още в изявлението. 

Създадена е разследваща комисия, за да се установи причината за инцидента.

Според очевидец, цитиран от Франс прес, изглежда, че машината е започнала да губи контрол и да се насочва към земята, преди да падне и да избухне в пламъци на около 1,6 км от мястото на изложението.

Изтребителят "Теджас" е местно индийско производство на държавната компания "Хиндустан Аеронаутикс Лимитид" (Hindustan Aeronautics Limited). 

През септември Министерството на отбраната на Индия подписа договор с компанията за закупуване на 97 изтребителя "Теджас" за Военновъздушните сили. Очаква се доставките да започнат през 2027 г.

През 2021 г. индийското правителство сключи още едно споразумение с дружеството - за 83 изтребителя. Доставките трябваше да започнат миналата година, но бяха забавени главно поради недостиг на двигатели, които трябва да бъдат внесени от Съединените щати.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Изтребител Теджас Авиошоу Дубай Авиокатастрофа Индийски ВВС Загинал пилот Разследваща комисия Индийско производство Hindustan Aeronautics Limited Договор за изтребители Проблеми с доставките
Последвайте ни

По темата

На първо четене: НС прие законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

На първо четене: НС прие законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

Слънцето залезе за последно тази година за най-северния град в САЩ (ВИДЕО)

Слънцето залезе за последно тази година за най-северния град в САЩ (ВИДЕО)

Расте броят на жертвите на удара в Тернопол

Расте броят на жертвите на удара в Тернопол

Заснеха Бритни Спиърс да се отправя към колата си с чаша в ръка, близките ѝ са притеснени

Заснеха Бритни Спиърс да се отправя към колата си с чаша в ръка, близките ѝ са притеснени

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Разходи по автомобила и как да си ги позволим

Разходи по автомобила и как да си ги позволим

carmarket.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 2 дни
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 2 дни
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 2 дни
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 2 дни

Виц на деня

Учител по физика към жена си: - Скъпа, дай от хладилника "ускорителя на елементарни частици". - Какво е това? - Ракията дай!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>След 3 седмици зад решетките: Никола Саркози издава &quot;Дневникът на един затворник&quot;</p>

След 3 седмици зад решетките: Никола Саркози издава "Дневникът на един затворник"

Свят Преди 7 минути

"Подобно на пустинята, вътрешният живот се укрепва в затвора", пише бившият президент

Анна-Мария Конова

Водещата Анна-Мария Конова стана майка на момиченце

Любопитно Преди 14 минути

Бебето носи красивото име София

Песков: САЩ не са обсъждали в детайли с Москва плана за постигане на мир в Украйна

Песков: САЩ не са обсъждали в детайли с Москва плана за постигане на мир в Украйна

Свят Преди 41 минути

Говорителят на Кремъл добави, че неговата страна е отворена за преговори

МКЧК намалява бюджета си, съкращава 2900 служители

МКЧК намалява бюджета си, съкращава 2900 служители

Свят Преди 54 минути

Хуманитарният сектор е изправен пред недостиг на средства, тъй като страните, които предоставят финансови средства, пренасочват вниманието си към отбраната

Стармър, Макрон, Мерц и Зеленски разговаряха

Стармър, Макрон, Мерц и Зеленски разговаряха

Свят Преди 1 час

Te са изразили пред Зеленски тяхната продължаваща и пълна подкрепа за Украйна по пътя към постигане на траен и справедлив мир

<p>Принцеса&nbsp;Даяна се &quot;завърна&quot; в Париж</p>

28 години по-късно: Принцеса Даяна получи фигура в музея "Гревен", датата и тоалетът не са случайност

Свят Преди 1 час

Години след трагичната ѝ смърт в Париж, принцеса Даяна най-сетне получи своята восъчна фигура в музея „Гревен“

Фалшиви съобщения от името на НЗОК заливат потребители

Фалшиви съобщения от името на НЗОК заливат потребители

България Преди 1 час

Съобщенията „информират“ за готовност на НЗОК за възстановяване на средства

<p>Откриха паметник на Захарий Стоянов до историческата сграда на НС</p>

Откриха паметник на Захарий Стоянов до историческата сграда на Народното събрание

България Преди 1 час

Статуята беше официално открита от председателя на Инициативния комитет за изграждане на паметника и председател на Сметната палата Димитър Главчев

<p>Домашен ужас в София - син душил майка си, заканил ѝ се с убийство</p>

Домашен ужас в София - 19-годишен душил майка си и ѝ се заканил с убийство

България Преди 1 час

Младежът е обвинен за телесна повреда и закана за убийство в условията на домашно насилие

Среща на върха на Г-20: Лидерите на ЕС обсъждат мирния план на САЩ за Украйна със Зеленски

Среща на върха на Г-20: Лидерите на ЕС обсъждат мирния план на САЩ за Украйна със Зеленски

Свят Преди 1 час

ЕС ще продължава да подкрепя Украйна, подчерта Урсула фон дер Лайен

Задържаха под стража обвинения за подкуп надзирател от Варна

Задържаха под стража обвинения за подкуп надзирател от Варна

България Преди 2 часа

По разследването се работи от месец август

<p>ЕК&nbsp;дава България на съд заради мръсен въздух</p>

Европейската комисия дава България на съд заради мръсен въздух

Свят Преди 2 часа

Освен към нашата страна, искове са предявени и срещу Литва, Португалия и Швеция

Любовта разплита нишките на едно откраднато минало в премиерния сериал „Диво сърце“

Любовта разплита нишките на едно откраднато минало в премиерния сериал „Диво сърце“

Любопитно Преди 2 часа

Новият турски сериал ще се излъчва всеки делничен ден от 15:00 ч. по NOVA

Европрокуратурата разследва измама със земеделски субсидии у нас

Европрокуратурата разследва измама със земеделски субсидии у нас

България Преди 2 часа

ГДНП проверява подаване на невярна информация с цел присвояване на селскостопански фондове

Най-голямата АЕЦ в света възобновява работа

Най-голямата АЕЦ в света възобновява работа

Свят Преди 2 часа

Япония се опитва да съживи ядрената си енергетика и да намали вноса на изкопаеми горива

Сестрата на Майли Сайръс вижда "мъртви хора"

Сестрата на Майли Сайръс вижда "мъртви хора"

Любопитно Преди 2 часа

Младата кънтри изпълнителка била преследвана от призрачна фигура в дома, който споделяла с известната си сестра Майли и баща си Били Рей Сайръс

Всичко от днес

От мрежата

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg

Най-подходящата порода куче спрямо личността и начина ви на живот

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Водещата на „Пресечна точка” Анна-Мария Конова стана майка

Edna.bg

Искрата: С Дара сме двойка, целунахме се на технопарти

Edna.bg

Гледайте НА ЖИВО: Хулио Веласкес говори преди мача с Монтана

Gong.bg

Григор Димитров ще се бори с Карлос Алкарас за престижна награда

Gong.bg

Полезни съвети за еврото: Не подписвайте никакви анекси към текущи договори

Nova.bg

Приеха на първо четене бюджета за 2026 г.

Nova.bg