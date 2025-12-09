Нов щам на маймунска шарка е открит в Англия

Б ританските здравни власти съобщават, че нов щам на маймунска шарка (позната преди като monkeypox) е бил открит при човек в Англия, съобщава BBC .

Вирусът представлява комбинация от два основни типа на вируса mpox и е открит при лице, което наскоро се е върнало от пътуване в Азия. Властите все още оценяват значението на новия щам.

Според UK Health Security Agency (UKHSA) е нормално вирусите да се развиват. Ваксинацията остава най-добрият начин за защита срещу тежко протичане на заболяването, въпреки че за много хора инфекцията с mpox преминава леко.

Новият щам съдържа елементи от два щама на mpox, наречени клада Ib и клада IIb, и засега няма официално име.

Британските здравни власти наскоро призоваха гей, бисексуални и други мъже, които правят секс с мъже, да се уверят, че са ваксинирани срещу маймунска шарка.

Призивът дойде, след като щамът „Ib“ показа ранни признаци на местно разпространение в някои европейски страни. Щамът IIb е свързана с глобалната епидемия на mpox през 2022 г., която засегна много страни по света.

В Обединеното кралство ваксинацията се предлага за групи с най-висок риск от заразяване с mpox, включително:

хора с множество сексуални партньори

лица, участващи в групов секс

посетители на заведения за секс на място

Здравните власти отбелязват, че ваксината е 75–80% ефективна за защита срещу mpox.

Колко голяма заплаха е новият щам на маймунската шарка?

Все още няма проучвания колко добре ваксината защитава срещу новия щам, но се очаква висок процент на защита.

Д-р Кати Синка, ръководител на отдел „Сексуално предавани инфекции“ в UKHSA, заяви, че новият щам е открит благодарение на геномно тестване.

„Нормално е вирусите да се развиват и по-нататъшният анализ ще ни помогне да разберем повече за промените при mpox. Ваксинацията е доказано ефективен начин за защита срещу тежко заболяване, така че се уверете, че сте ваксинирани, ако сте в рискова група“, посочи тя.

Проф. Труди Ланг, директор на Global Health Network в Университета на Оксфорд, каза, че в Обединеното кралство има „отлични системи“ за идентифициране на случаи и контрол на разпространението на вируса, но в други части на света, при по-уязвими популации, това е по-трудно, тъй като достъпът до ваксини не е толкова сигурен.

Проф. Ланг добави, че ако се появят нови случаи на този щам в Обединеното кралство и други страни, ще бъде важно да се разбере как се разпространява и колко тежко протича заболяването, за да се оцени дали е по-опасен или по-лек от предишните щамове.

През 2025 г. в света са потвърдени близо 48 000 случая на mpox, като 2 500 са регистрирани само през последния месец, като повечето се срещат в Централна Африка.

Д-р Богхума Титанжи, асистент професор по медицина в Университета Емори, каза, че новият щам е това, което експертите са се опасявали, че може да се случи, ако mpox продължи да се разпространява по света.

„Колкото повече циркулация на mpox позволяваме, толкова повече възможности има вирусът да се рекомбинира и адаптира, укрепвайки статута му на човешки патоген, който няма да изчезне“, отбеляза тя.

Какво е mpox или маймунска шарка?

Mpox може да бъде неприятно заболяване.

Честите симптоми включват лезии или обрив по кожата, който може да продължи от две до четири седмици, както и температура, главоболие, болки в гърба, мускулни болки и умора.

Вирусът се предава от човек на човек чрез близък физически контакт, кихане, кашляне или допир до заразено облекло, спално бельо или кърпи.

Здравните власти съветват всеки, който смята, че може да е заразен с mpox, да се свърже с лекар.