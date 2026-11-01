Свят

Старо видео с Орбан и Вучич стана хит след изборите в Сърбия

Кадрите с двамата лидери, на които стоят един до друг и махат с ръка, отново привлякоха вниманието след политическите промени в Унгария и Сърбия

1 ноември 2026, 10:54
Александър Вучич и Виктор Орбан
Александър Вучич и Виктор Орбан   
Източник: БГНЕС/EPA
  • Студентската листа печели предсрочните избори в Сърбия с около 52% от гласовете, а Александър Вучич признава поражението си.
  • Победата идва след продължили близо две години студентски протести, започнали след трагедията на гарата в Нови Сад.
  • След изборите в социалните мрежи отново се разпространява старо видео с Вучич и бившия унгарски премиер Виктор Орбан, загубил властта през април 2026 г.

След като Александър Вучич призна поражението си на изборите в Сърбия, в социалните мрежи отново се появи стар видеозапис с него и Виктор Орбан, който загуби властта в Унгария след 16 години управление. Кадрите, на които двамата лидери стоят един до друг и махат с ръка, привлякоха вниманието с публикации, препращащи към изборните резултати.

Предсрочните парламентарни избори в Сърбия, проведени на 25 октомври, доведоха до значителна промяна в политическия живот на страната. Александър Вучич, една от най-влиятелните фигури в сръбската политика през последните години, призна, че листата, подкрепена от студентското движение, е спечелила изборите.

След обявяването на резултатите от вота отново започна да се разпространява стар видеозапис с Вучич и бившия унгарски премиер Виктор Орбан. На кадрите двамата лидери стоят един до друг и махат на хората около тях. Видеото, заснето преди време, беше възприето като символичен прощален кадър след изборните поражения и на двамата политици. 

Празненства в Сърбия и медиен отзвук по целия свят след поражението на Вучич

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Сватбена еуфория и политически страсти: Вучич със съпругата си в бяло, младоженци пред урните и опашки за вота в Сърбия
25 снимки
Вучич със съпругата си в бяло младоженци пред урните и
Вучич със съпругата си в бяло младоженци пред урните и
Вучич със съпругата си в бяло младоженци пред урните и
Вучич със съпругата си в бяло младоженци пред урните и
  • ПЪРВО ОРБАН, СЛЕД ТОВА И ВУЧИЧ ЗАГУБИ ИЗБОРИТЕ

Виктор Орбан, който управляваше Унгария в продължение на 16 години, беше победен от партия „Тиса“ на Петер Мадяр на изборите през април 2026 г. Няколко месеца след поражението на Орбан подобна политическа промяна настъпи и в Сърбия.

На предсрочните парламентарни избори на 25 октомври листата, подкрепена от студентското движение, изпревари политическия съюз, оглавяван от Вучич.

Според първите прогнозни резултати листата на студентите получава около 52% от гласовете, докато подкрепяната от Вучич листа събира приблизително 39%.

В изявлението си в изборната нощ Вучич призна поражението и заяви, че студентската листа може да спечели между 135 и 140 места в 250-местния парламент. Окончателните резултати се очаква да бъдат обявени от избирателната комисия.

Над 52% за студентите и поражение за Вучич: Сърбия влиза в нова политическа ера

  • СТУДЕНТСКИТЕ ПРОТЕСТИ СЕ ПРЕВЪРНАХА В ИЗБОРНА ПОБЕДА

Зад политическата промяна в Сърбия стоят студентските протести, които продължават от около две години.

През ноември 2024 г. срутването на бетонен навес на железопътната гара в град Нови Сад, при което загинаха 16 души, предизвика силно обществено недоволство в цялата страна.

В започналите след трагедията протести студентите поискаха отговорните за случилото се да бъдат подведени под отговорност и твърденията за корупция да бъдат разследвани.

С течение на времето демонстрациите се разпространиха в цялата страна, а студентското движение се превърна във влиятелен политически фактор. Подкрепената от него листа постигна резултат, който би ѝ осигурил мнозинство в парламента на предсрочните избори.

Празненства в Сърбия и медиен отзвук по целия свят след изборния триумф на Студентската листа

  • В БЕЛГРАД ИЗБУХНАХА ПРАЗНЕНСТВА

След като Вучич призна поражението си, хиляди хора излязоха по улиците на столицата Белград.

Студенти и привърженици на опозицията отпразнуваха изборния резултат със знамена, скандирания и шествия с автомобили. Друг показател за политическата активност в страната беше избирателната активност, достигнала около 70%.

„Сеизмична промяна“: Как светът видя края на ерата „Вучич“

  • СТАРОТО ВИДЕО ПОЛУЧИ НОВО ЗНАЧЕНИЕ СЛЕД ИЗБОРИТЕ

Изборните поражения в Унгария и Сърбия, настъпили в рамките на няколко месеца, върнаха в дневния ред кадрите с двамата лидери от миналото. Видеото, на което Вучич и Орбан махат с ръка, започна да се споделя след изборите в публикации, препращащи към периодите на управление на двамата политици.

Вижте в нашата галерия:

Нощта, в която Сърбия не спа – еуфорията по улиците след падането на Вучич
15 снимки
Сърбия
Сърбия
Сърбия
Сърбия
Източник: Haberler.com    
Александър Вучич Виктор Орбан Сърбия Унгария Избори Студентски протести Политическа промяна Изборна загуба Студентско движение Белград
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