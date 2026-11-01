"Дойдох като себе си": Доналд Тръмп иронизира скъпите костюми на Хелоуин

Х елоуин празненствата на американския президент преминаха под знака на блясъка, грандиозните декорации... и типичното за Доналд Тръмп остро чувство за хумор. Докато стотици гости в резиденцията му Мар-а-Лаго във Флорида се бяха постарали с пищни и скъпи костюми, държавният глава реши да заложи на изключително прагматичен подход към празника, пише The New York Times.

На въпрос на журналисти за неговия избор на маскарад, Тръмп отговори с усмивка и присъщото си самоиронично чувство за хумор: „Аз дойдох като Доналд Тръмп. Просто нямаше време да търся друго“.

„Богатите хора пръскат луди пари“

Президентът не пропусна да пошегува на гърба на заможните гости и светските личности, присъстващи на партито, които традиционно инвестират часове и хиляди долари в подготовката си за Хелоуин.

„Хората харчат толкова много време и пари. Истински богаташи! Способни са да прекарат по девет часа в подготовка и грим, само за една нощ“, коментира Тръмп с усмивка пред репортерите, докато самият той се появи в класическия си ежедневен делови костюм с червена вратовръзка.

От Белия дом до бляскавото парти във Флорида

Празничната седмица за семейство Тръмп беше изключително напрегната и шумна. Малко преди събитието в Мар-а-Лаго, президентът и първата дама Мелания Тръмп посрещнаха хиляди деца на традиционното мащабно парти на Южната поляна на Белия дом.

Там събитието бе съпътствало от ефектни тематични декорации - гигантска светеща луна с прилепи, музика от филма „Ловци на духове“ (на която Тръмп беше уловен да танцува леко в ритъм), както и неочаквано прелитане на президентския самолет Air Force One над празнуващите малчугани.

Въпреки политическите дискусии и острите коментари в социалните мрежи покрай разходите за събитията, Хелоуин сезонът отново доказа, че семейство Тръмп знае как да привлече вниманието на медиите - било то с президентски мащаб в столицата или с пиперливи шеги към милионерите във Флорида.