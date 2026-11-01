Любопитно

"Дойдох като себе си": Доналд Тръмп иронизира скъпите костюми на Хелоуин

На шумно Hелоуин парти в Мар-а-Лаго Доналд Тръмп се появи без маска, заявявайки пред репортерите: „Дойдох като себе си“. Президентът се подигра с богаташите, които прекарват часове в подготовка

1 ноември 2026, 09:40
"Дойдох като себе си": Доналд Тръмп иронизира скъпите костюми на Хелоуин
Източник: Getty

Х елоуин празненствата на американския президент преминаха под знака на блясъка, грандиозните декорации... и типичното за Доналд Тръмп остро чувство за хумор. Докато стотици гости в резиденцията му Мар-а-Лаго във Флорида се бяха постарали с пищни и скъпи костюми, държавният глава реши да заложи на изключително прагматичен подход към празника, пише The New York Times.

На въпрос на журналисти за неговия избор на маскарад, Тръмп отговори с усмивка и присъщото си самоиронично чувство за хумор: „Аз дойдох като Доналд Тръмп. Просто нямаше време да търся друго“.

„Богатите хора пръскат луди пари“

Президентът не пропусна да пошегува на гърба на заможните гости и светските личности, присъстващи на партито, които традиционно инвестират часове и хиляди долари в подготовката си за Хелоуин.

„Хората харчат толкова много време и пари. Истински богаташи! Способни са да прекарат по девет часа в подготовка и грим, само за една нощ“, коментира Тръмп с усмивка пред репортерите, докато самият той се появи в класическия си ежедневен делови костюм с червена вратовръзка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by APT News (@apt__news)

От Белия дом до бляскавото парти във Флорида

Празничната седмица за семейство Тръмп беше изключително напрегната и шумна. Малко преди събитието в Мар-а-Лаго, президентът и първата дама Мелания Тръмп посрещнаха хиляди деца на традиционното мащабно парти на Южната поляна на Белия дом.

Там събитието бе съпътствало от ефектни тематични декорации - гигантска светеща луна с прилепи, музика от филма „Ловци на духове“ (на която Тръмп беше уловен да танцува леко в ритъм), както и неочаквано прелитане на президентския самолет Air Force One над празнуващите малчугани.

Въпреки политическите дискусии и острите коментари в социалните мрежи покрай разходите за събитията, Хелоуин сезонът отново доказа, че семейство Тръмп знае как да привлече вниманието на медиите - било то с президентски мащаб в столицата или с пиперливи шеги към милионерите във Флорида.

Източник: The New York Times    
Доналд Тръмп Хелоуин Мар-а-Лаго Белият дом чувство за хумор парти костюми заможни гости Мелания Тръмп декорации
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Избирателната активност на балотажа към 11:00 ч. по данни на

Избирателната активност на балотажа към 11:00 ч. по данни на "Мяра"

Невиждан шок на Хелоуин: Хайди Клум се появи като... отрязана човешка ръка

Невиждан шок на Хелоуин: Хайди Клум се появи като... отрязана човешка ръка

Тежката катастрофа край Костинброд: Загинал е шофьорът на леката кола, тялото му е открито овъглено

Тежката катастрофа край Костинброд: Загинал е шофьорът на леката кола, тялото му е открито овъглено

Изкусителна и дяволски секси: Ирина Шейк зашемети с провокативна визия за Хелоуин

Изкусителна и дяволски секси: Ирина Шейк зашемети с провокативна визия за Хелоуин

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 уравновесени породи кучета, които обичат спокойствието и рутината

10 уравновесени породи кучета, които обичат спокойствието и рутината

dogsandcats.bg
Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET
Ексклузивно

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Преди 1 ден
Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити
Ексклузивно

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

Преди 1 ден
В Русия вече тайно тече нова мобилизация
Ексклузивно

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

Преди 1 ден
В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57
Ексклузивно

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Илияна Йотова: Нека дъждът не спира хората да упражнят правото си на глас

Илияна Йотова: Нека дъждът не спира хората да упражнят правото си на глас

България Преди 33 минути

Илияна Йотова гласува с машина в столицата, коментира бюджета и призова за висока избирателна активност въпреки лошото време

„Не исках да нараня никого“: Проговори холивудската звезда, вилняла на борда на самолет

„Не исках да нараня никого“: Проговори холивудската звезда, вилняла на борда на самолет

Свят Преди 43 минути

Селма Блеър публикува емоционално видео след ареста си за нападение над медицинско лице, а адвокатите ѝ обвиниха пропуснати лекарства

Откритият в Сахара метеорит "Тегаза 001" се оказа една от най-старите скали от Марс

Откритият в Сахара метеорит "Тегаза 001" се оказа една от най-старите скали от Марс

Любопитно Преди 56 минути

Червеникави метеоритни фрагменти, намерени в Сахара, се оказаха 4,1-милиардна „машина на времето“ от Марс, доказваща наличието на изобилна вода и процес найновото ѝ изпаряване в Космоса в зората на планетата

<p>Скъп обходен път за руската пшеница: Москва тества износ през Арктика</p>

Русия е принудена да изнася зърно през Арктика на фона на продължаващите инциденти в Черно море

Свят Преди 1 час

Земеделските производители изнасят продукцията си през пристанища на хиляди километри от местата, където е отгледана, което увеличава разходите за чуждестранните купувачи

Изнервен избирател скъса разписката от машината, хвърли я на земята

Изнервен избирател скъса разписката от машината, хвърли я на земята

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в избирателна секция № 49 в новозагорското село Еленово

Костадин Костадинов

Костадин Костадинов упражни правото си на глас

България Преди 1 час

Отказът от политически дебати отказа хората да гласуват, каза Костадинов

Гюров: Гласувах за една сигурна, стабилна и европейска България

Гюров: Гласувах за една сигурна, стабилна и европейска България

България Преди 1 час

Той призова гражданите да излязат и да упражнят своя вот

Зендая изуми феновете с култов тоалет на Хали Бери от 2000 г. за Хелоуин

Зендая изуми феновете с култов тоалет на Хали Бери от 2000 г. за Хелоуин

Любопитно Преди 1 час

За тазгодишния Хелоуин Зендая отново зашемети феновете си, превъплъщавайки се в холивудската си икона Холи Бери. Актрисата пресъздаде емблематичния тоалет, с който звездата блесна на червения килим през 2000 г.

Георги Кандев упражни правото си на глас

Георги Кандев: Призовавам всички да гласуват за бъдещето

България Преди 1 час

<p>Фалшива огърлица за 10 000 евро и фатален край: Какво се знае за убийството на Олга в Кипър</p>

Фалшива огърлица за 10 000 евро и фатален край: Какво се знае за убийството на Олга Василиева в Кипър

Свят Преди 2 часа

Финансови разногласия, предполагаема измама с бижу и опит за напускане на страната - какво разкриват кипърските медии за случая, разтърсил Лимасол

Секции без ток и проблеми с машините: ЦИК с информация за началото на изборния ден

Секции без ток и проблеми с машините: ЦИК с информация за началото на изборния ден

България Преди 2 часа

Има и множество промени в съставите на секционните избирателни комисии (СИК)

415 сигнала за изборни нарушения са получени към 8:00 ч. в МВР

415 сигнала за изборни нарушения са получени към 8:00 ч. в МВР

България Преди 2 часа

От тях 305 са за купуване на гласове, 34 - за неправомерна агитация, един - за корпоративен вот, а останалите 75 са за други нарушения, свързани с изборния процес

Ивайло Мирчев: Гласувах за свободна, европейска и демократична България

Ивайло Мирчев: Гласувах за свободна, европейска и демократична България

България Преди 3 часа

Според него страната се нуждае от проевропейски президент за следващите 5 години

Снимка на окупирания от Русия град Олешки

„Ядохме трева“: Изтощени от глад жители на Олешки разказват за оцеляването под руска окупация

Свят Преди 3 часа

Изтощени от глад и умора жители на Олешки пристигнаха в Украйна след месеци на изолация, но някои останаха в града

<p>Каква е избирателната активност в страната към 10:00 ч.&nbsp;</p>

Каква е избирателната активност в страната към 10:00 ч. по данни на "Тренд"

България Преди 3 часа

Изборният ден започна в 7:00 ч. и трябва да приключи в 20:00 ч.

Балотажът: Откъде идва практиката за втори тур и кога за първи път е приложена в България

Балотажът: Откъде идва практиката за втори тур и кога за първи път е приложена в България

Любопитно Преди 3 часа

Практиката има дълга история в Европа, а у нас се прилага още на първите демократични парламентарни избори след промените през 1989 г.

Всичко от днес

От мрежата

11 рошави породи кучета, които приличат на очарователни малки върколаци

dogsandcats.bg

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg
1

Циклон с интензивни есенни дъждове

sinoptik.bg
1

"Не се сърди, човече" в теснолинейката

sinoptik.bg

Раду от „Игри на волята“ за загубата с Пелипенко и напрежението с Рълев

Edna.bg

Бруклин Бекъм защити любовта си към Никола Пелц: Обсебен съм от жена си и не ми пука

Edna.bg

Избирателната активност на балотажа към 11:00 ч.

Nova.bg

За какво гласуват политиците днес

Nova.bg