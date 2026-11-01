Костадин Костадинов упражни правото си на глас

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Л идерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов определи липсата на политически дебати между основните участници в президентската кампания като една от причините за ниската избирателна активност. Това заяви той пред журналисти, след като гласува на балотажа на президентските избори.

По думите му отказът на част от политическите сили да влязат в открит разговор помежду си е отблъснал избиратели още на първия тур, а ситуацията не се е променила съществено и преди втория.

„Това, което се случи на предишните избори на първия тур и сега на втория тур, е, че на практика с отказа на една част от политическите сили да дебатират помежду си, те отказаха една голяма част от хората да отидат да гласуват“, заяви Костадинов.

Според него политическият процес има смисъл, когато основните участници в него разговарят, сблъскват идеи и представят позициите си пред обществото.

„Политическата дейност има смисъл тогава, когато основните действащи лица в нея, основните политически актьори, разговарят помежду си, разблъскват идеи и се вижда реално кой колко тежи, кой колко струва, какви са му идеите“, посочи Костадинов.

Той коментира и предизборния разговор преди балотажа, като го определи като лишен от съществено съдържание. По думите му в него са участвали „лявото и дясното крило на евроатлантическото статукво“, които първоначално са разменяли приятелски реплики, а впоследствие тонът на разговора се е променил.

Костадинов смята, че подобен формат не може да мотивира избирателите да отидат до урните.

Въпреки критиките си към предизборната кампания той призова гражданите да гласуват и заяви, че самият той е упражнил правото си на вот, за да даде личен пример.

„Аз днес гласувах, защото вярвам, че трябва да се гласува. Гласувах, защото смятам, че ние трябва да даваме личен пример“, заяви Костадинов.

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