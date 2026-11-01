България

Изнервен избирател скъса разписката от машината, хвърли я на земята

Инцидентът е станал в избирателна секция № 49 в новозагорското село Еленово

Василена Василева Василена Василева

1 ноември 2026, 10:27
Изнервен избирател скъса разписката от машината, хвърли я на земята
Източник: БТА

Инцидент е станал в избирателна секция № 49 в новозагорското село Еленово, след като гласоподавател е скъсал разписката, отпечатана от машината за гласуване, и я е хвърлил на земята. Това съобщиха от Районната избирателна комисия (РИК), предаде БНР.

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По информация на комисията избирателят е бил видимо ядосан. Благодарение на бързата намеса на охраната и членовете на секционната избирателна комисия ситуацията е била овладяна, без да се стигне до допълнително напрежение.

Инцидентът е приключил и нормалното протичане на изборния процес в секцията е възстановено.

Редактор: Василена Василева
Източник: БНР    
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