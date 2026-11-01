Избирателната активност на балотажа към 11:00 ч. по данни на "Мяра"

И збирателната активност на балотажа на президентските избори е 6,8% към 11:00 ч. Това показват данните от exit poll на социологическата агенция "Мяра", направен по поръчка на NOVA.

България избира своя седми президент на балотаж

Близо 6,6 милиона души имат право да гласуват на втория тур. Изборният ден започна в 7:00 ч. и трябва да приключи в 20:00 ч. Той може да бъде удължен с един час, ако пред секциите все още има негласували избиратели, които чакат да упражнят правото си на глас.

В секциите извън страната гласуването също започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 или 21:00 ч. местно време.

В страната машинно гласуване е предвидено в 9373 секции, като в 2249 от тях има по две устройства. Общият брой на машините е 11 622.

На 30 юли 2026 г. Народното събрание прие промени, с които беше въведено изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели.

Адресите на избирателните секции извън страната могат да бъдат проверени на сайта на Министерството на външните работи, както и чрез приложението на ЦИК за президентските избори „Избори 360°“.

Избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването могат да гласуват в определените за целта секции. Те се намират предимно на първия етаж в сградите, в които са разположени секционните избирателни комисии (СИК).

След края на изборния ден СИК установяват резултатите от гласуването, съставят протоколи и ги предават на районните избирателни комисии (РИК). Това става незабавно след обявяването на края на изборния ден, но не по-рано от 20:00 ч. Аналогична е процедурата и за секциите извън страната.

Според изборната хронограма Централната избирателна комисия (ЦИК) трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент в срок до три дни след вота.